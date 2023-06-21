Фото: istockphoto.com / Motortion
Крыша многоквартирного жилого дома рухнула во время его ремонта
В центре Москвы во время ремонта дома крыша провалилась в квартиру, передаёт Telegram-канал Baza.
Уточняется, что происшествие произошло на улице Маросейка. Во время ремонта дома рухнула крыша. Она провалилась в квартиру, которая находилась на последнем этаже.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Зеленограде престарелый мужчина надругался над школьником во время сеанса массажа, в Подмосковье иностранец изнасиловал, ограбил и убил бабушку, а в Крыму женщина устроила секс-марафон с байкером в присутствии малолетнего сына.
Уточняется, что происшествие произошло на улице Маросейка. Во время ремонта дома рухнула крыша. Она провалилась в квартиру, которая находилась на последнем этаже.
«Крыша рухнула из-за обломившейся балки, которая держала потолок», — говорится в сообщении.Несмотря на то, то в квартире в этот момент находились люди, никто не пострадал.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Зеленограде престарелый мужчина надругался над школьником во время сеанса массажа, в Подмосковье иностранец изнасиловал, ограбил и убил бабушку, а в Крыму женщина устроила секс-марафон с байкером в присутствии малолетнего сына.
Яна Таёжная