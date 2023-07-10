В центре Москвы водитель Mercedes сбил женщину с ребенком

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В Москве на пересечении Новослободской и Лесной улиц водитель Mercedes GLE AMG 63s сбил женщину с ребёнком, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, и женщина и ребенок живы. Они госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Известно, что после аварии женщина была без сознания. Сейчас сотрудники полиции выясняют все причины и обстоятельства ДТП.
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