В Чебоксарах парашютистка приземлилась на взлетную полосу прямо перед самолетом

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Парашютистка приземлилась посреди полосы в аэропорту Чебоксар и остановила работу аэропорта, сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, самолет стоял на рулении и уже готовился ко взлету, когда прямо перед ним упала парашютистка.
Выяснилось, что на взлетную полосу девушку снесло ветром. Она не смогла самостоятельно подняться, и на помощь к ней подоспели сотрудники аэропорта.
Всего в этот день с парашютом прыгали около сотни человек, несколько человек унесло на территорию воздушной гавани.
По факту произошедшего проводится проверка.
2 октября авиалайнер с пассажирами на борту упал на востоке Китая 1 октября. Информации о том, куда он летел, и сколько человек было на борту, пока не сообщается.
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Выяснилось, что на взлетную полосу девушку снесло ветром. Она не смогла самостоятельно подняться, и на помощь к ней подоспели сотрудники аэропорта.
По факту произошедшего проводится проверка.
2 октября авиалайнер с пассажирами на борту упал на востоке Китая 1 октября. Информации о том, куда он летел, и сколько человек было на борту, пока не сообщается.
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Евгения Парфентьева