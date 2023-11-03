В Чебоксарах женщина погибла под колесами мусоровоза

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Женщина погибла под колесами мусоровоза в Чебоксарах. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Чебоксарам.
Отмечается, что трагедия произошла возле дома № 8 по Юго-Западному бульвару. 37-летний водитель мусоровоза при движении задним ходом совершил наезд на женщину-пешехода.
От полученных травм женщина погибла на месте. На данный момент ее личность устанавливается. Госавтоинспекция разбирается в обстоятельствах произошедшего.
Ранее сообщалось, что фельдшер погибла в машине скорой помощи, которая вылетела с трассы под Красноярском. Водитель и 54-летняя пациентка доставлены в Ачинскую районную больницу.
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От полученных травм женщина погибла на месте. На данный момент ее личность устанавливается. Госавтоинспекция разбирается в обстоятельствах произошедшего.
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Екатерина Коршунова