В Чечне бабушка связала внука из-за сломанных саженцев

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В Чеченской республике бабушка связала мальчика по рукам и ногам, а потом снимала происходящее на видео с целью пожаловаться на поведение ребёнка его отцу.
Видео опубликовал Telegram-канал «ЧП Кавказ». На кадрах видно, как на стуле сидит мальчик со связанными руками и ногами. За кадром его бабушка говорит, что отправит видео отцу. Также жалуется, что ребёнок сломал во дворе все саженцы. Женщина обещала оставить внука сидеть без воды и еды.
Прокуратура начала проверку после случившегося.
Ранее уголовное дело возбудили в отношении мужчины, который на постоянной основе издевался над своим 10-летним сыном и бил его в Кемерово, передаёт «РЕН ТВ» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета Росси.
В отношении жестокого отца возбудили сразу два уголовных дела: о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и о причинении физических и психических страданий.
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Прокуратура начала проверку после случившегося.
В отношении жестокого отца возбудили сразу два уголовных дела: о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и о причинении физических и психических страданий.
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Мария Фирсова