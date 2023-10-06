В Чечне на соревнованиях разбился парашютист

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Участник финала Кубка России по парашютному спорту, Дмитрий Беляев погиб во время соревнований.
Финал Кубка России проходил на базе Российского университета спецназа в Чечне. Во время соревнований погиб парашютист Дмитрий Беляев, сообщает пресс-служба центра воздушной подготовки Goodsky.
Беляев не рассчитал высоту полета. Сообщается, что на повышенной вертикальной скорости врезался в водную гладь. Спортсмена попытались реанимировать, но спасти его не удалось.
На счету 45-летнего мастера спорта и члена сборной РФ Дмитрия Беляева было свыше 3,7 тысячи прыжков с парашютом.
Ранее опытный парашютист назвал причину гибели известного бизнесмена под Коломной. Погибший в Подмосковье рязанский бизнесмен Сергей Цыганов занимался парашютным спортом давно и профессионально. Инцидент не связан с любительскими прыжками, заявил профессиональный парашютист Борис Майоров.
Он считает, что гибели спортсмена можно было избежать, если бы тот не совершил роковую ошибку пилотирования.
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Беляев не рассчитал высоту полета. Сообщается, что на повышенной вертикальной скорости врезался в водную гладь. Спортсмена попытались реанимировать, но спасти его не удалось.
Ранее опытный парашютист назвал причину гибели известного бизнесмена под Коломной. Погибший в Подмосковье рязанский бизнесмен Сергей Цыганов занимался парашютным спортом давно и профессионально. Инцидент не связан с любительскими прыжками, заявил профессиональный парашютист Борис Майоров.
Он считает, что гибели спортсмена можно было избежать, если бы тот не совершил роковую ошибку пилотирования.
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Мария Фирсова