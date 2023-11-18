В Чехии полиция сорвала концерт комику Славе Комиссаренко

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В чешском городе Брно вечером 17 ноября выступал комик Слава Комиссаренко. Его выступление спустя час после начала сорвала полиция.
Об этом рассказал местный блогер Кирилл Корупаев на своей странице в соцсети, пишет «Стархит». Спустя час после начала комик остановил выступление. Его пригласили пройти за сцену. Через некоторое время, Комиссаренко снова вышел к зрителям и заявил, что у них осталось 2 минуты до завершения концерта.
Охрана и правоохранители попросили публику покинуть помещение в срочном порядке. По словам очевидцев, стражи правопорядка ворвались даже в женский туалет, чтобы поторопить посетительниц пройти к выходу.
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Охрана и правоохранители попросили публику покинуть помещение в срочном порядке. По словам очевидцев, стражи правопорядка ворвались даже в женский туалет, чтобы поторопить посетительниц пройти к выходу.
«На выходе у входа в клуб оказалось несколько автозаков и пара ментовских машин с чешской полицией», —рассказала одна из зрительниц.Ни Комиссаренко, ни организаторы инцидент не прокомментировали.
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Мария Фирсова