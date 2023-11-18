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В Чехии полиция сорвала концерт комику Славе Комиссаренко

18 ноября 2023, 15:24
Фото: istockphoto/klyaksun

Фото: istockphoto/klyaksun

В чешском городе Брно вечером 17 ноября выступал комик Слава Комиссаренко. Его выступление спустя час после начала сорвала полиция.
Об этом рассказал местный блогер Кирилл Корупаев на своей странице в соцсети, пишет «Стархит». Спустя час после начала комик остановил выступление. Его пригласили пройти за сцену. Через некоторое время, Комиссаренко снова вышел к зрителям и заявил, что у них осталось 2 минуты до завершения концерта.

Охрана и правоохранители попросили публику покинуть помещение в срочном порядке. По словам очевидцев, стражи правопорядка ворвались даже в женский туалет, чтобы поторопить посетительниц пройти к выходу.


«На выходе у входа в клуб оказалось несколько автозаков и пара ментовских машин с чешской полицией», —рассказала одна из зрительниц.
Ни Комиссаренко, ни организаторы инцидент не прокомментировали.

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#чехия
#концерт
#полиция
#зрители
#шоу-бизнес
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В Бразилии фанатка умерла на концерте Тейлор Свифт
18 ноября 2023, 14:49

Фото: istockphoto/OGULCAN AKSOY

Певица Тейлор Свифт в социальной сети рассказала, что на её концерте в рамках тура Eras в Бразилии умерла фанатка.
О ЧП в Рио-де-Жанейро также написало издание Daily Mail. По словам Свифт, девушка чувствовала себя плохо ещё до начала шоу.

«Словами не передать, в каком я отчаянии, не знаю ничего кроме того, что она была невероятно красива и очень молода», — написала Тейлор Свифт. 
23-летнюю девушку звали Ана Клара Беневидес. Возможно, ей стало плохо из-за жары и духоты на стадионе. Из-за этого случился сердечный приступ. Девушка умерла в больнице после госпитализации.

Во время концерта Свифт бросила со сцены бутылку с водой другой девушке, которой стало плохо. Затем певица приостановила шоу, требуя от организаторов выдать бутылки с водой зрителям.

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#концерт
#шоу
#смерть
#бразилия
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В Пятигорске следователя уволили за инфоцыганство
18 ноября 2023, 14:35

Фото:.istockphoto/ilona titova

Женщина продавала обучающие курсы по удаленной работе.
Baza пишет, что 30-летняя капитан юстиции работала следователем, а в 2020 году ушла в декрет. Она воспитывала двоих детей и параллельно решила подзаработать в свободное время. Женщина устроилась в онлайн-школу «наставником». Она обещала ученикам, что за 4.500 рублей они освоят 25 вымышленных востребованных профессий.

В онлайн-школе преподавали курс по рилсам, по созданию стикеров, а также можно было приобрести мини-курсы «упаковка профиля», «прогревы в продажах» и «распаковка». Екатерина продавала обучение через социальную сеть.

Но потом её доходами заинтересовались коллеги-следователи: оказалось, на счету женщины откуда-то взялись 2,6 млн рублей, которые ей точно не платили на службе. 

Сотрудницу уволили, а дело направили следователям. Женщине грозит срок за незаконное предпринимательство.

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#следствие
#полиция
#новости
#следователи
#россия
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В Ачинске обнаружили пропавшего школьника мертвым с ножевым ранением
18 ноября 2023, 14:24

Фото: istockphoto/standret

На теле 12-летнего Димы, которого искали двое суток, обнаружили ножевое ранение.
РЕН ТВ сообщает, что труп мальчика лежал в реке Мазулька на окраине Ачинска, в районе улицы 3-я Западная.

«Были признаки насильственной смерти. Предварительно, нашли ранение от ножа», – сообщил источник.
Напомним, мальчик ушел из школы 16 ноября, но домой не вернулся. Его мать забила тревогу. Он и раньше уходил из дома, но возвращался. Правоохранители и волонтеры искали школьника 2 дня. Сегодня его обнаружили мертвым.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Преступникам грозит срок вплоть до пожизненного.

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#дети
#школьник
#полиция
#убийство
#новости
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Полиция сообщила подробности смерти двоих россиян в Индии
Полиция: смерть двоих россиян в Индии не носила насильственного характера
18 ноября 2023, 14:18

Фото: istockphoto / Soumen Hazra

Смерть двоих россиян в Индии, по имеющимся данным, не носила насильственного характера, передают РИА Новости в посольстве России со ссылкой на данные полиции.
Напомним, что сотрудники полиции штата Химачал-Прадеш сообщили, что нашли тела двух россиян в районе населенного пункта Маникаран на севере Индии. Рядом с погибшими были мобильные телефоны и документы, а также записка, предварительно написанная женщиной, с указанием передать через посольство ее телефон ее семье в России.

В другой записке содержалась была просьба отправить вещи туристов в российское посольство.

Уточняется, что в Индии в долине Парвати в районе Кулу штата Химачал-Прадеш нашли тела двух туристов из России — 37-летнего мужчины и 21-летней женщины.

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 В Волгограде ищут мужчину, который в июне уехал на отдых с друзьями. 

В Сочи домашний кот прогнал медведя со двора. 

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#вещи
#документы
#тела
#индия
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В Волгограде ищут мужчину, который в июне уехал на отдых с друзьями
18 ноября 2023, 13:11

Фото: istockphoto/syahrir maulana

В Волгограде разыскивают 34-летнего Дмитрия Ястребова, он с 28 июня не выходит на связь.
V1 пишет, что в последний раз его видели в районе Тулака в частном доме с друзьями. Там они отдыхали несколько дней. При этом друзья либо отказываются комментировать, что произошло 28 июня, либо говорят, что он пропавший поехал отдыхать в Адлер. 
Близкие предполагают, что в тот вечер в доме могло произойти что-то ужасное, о чем друзья молчат. 

«Связь с Дмитрием прервалась 28 июня. На звонки и СМС он не отвечает. Один из друзей сказал: «Не ищите его. Он живет в Родниковой Долине, делает ремонты квартир». Но там никто его не видел. Другой сказал, что Дмитрий уехал на море в Адлер. Третий вообще не комментирует, заявляя, что не хочет во всём этом участвовать. Но в чем «всём» — не говорит». —говорит Екатерина, друг детства пропавшего. 
По словам женщины, полиция не ищет мужчину. 

«Полиция нам только сказала, что они его пробивали по ж/д-базе. На имя Дмитрия был забронирован билет на 30 июня Дмитрием. Но выкуплен ли он и сел ли Дмитрий на поезд, они не знают»,-рассказыват женщина.
У Дмитрия есть двое детей, бывшая жена и мачеха. 

Приметы мужчины: высокий, примерно 180 см, плотный. На правой ноге татуировка медведя. Шрамы от ожогов на руке, ухе и брови (слева). Серые глаза, светлые волосы. В день пропажи был в джинсовых шортах и футболке.

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#происшествие
#полиция
#инцидент
#розыск
#россия
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В Сочи домашний кот прогнал медведя со двора
18 ноября 2023, 12:41

Фото: istockphoto/Nils Jacobi

На Красной Поляне в Сочи домашний кот не испугался дикого медведя и прогнал его с хозяйского участка.
Тг-канал «Россия. Кубань | Новости» опубликовал видео, где видно, как кот прогоняет лесного хищника. 
ЧП случилось на одном из подворий в Красной Поляне. Медведь пробрался на частный участок ночью. Отважный кот налетел на медведя и зашипел. Медведь, не ожидавший атаки, предпочел сбежать и найти пропитание в другом месте.

Ранее в польском лесничестве «Лутовиска» произошёл опасный инцидент с участием дикого медведя. Зверь напал на экоактивиста, который ранее приложил много усилий для создания защитной зоны вокруг берлоги хищника.

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#животные
#новости
#сочи
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В Ставропольском крае семья погибла от отравления газом
18 ноября 2023, 12:15

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Семья (двое взрослых и ребёнок) отравилась угарным газом в посёлке Левокумка в Ставропольском крае.
«В результате отравления угарным газом погибли три человека»,  - сообщает источник РЕН ТВ. 
Обстоятельства трагедии устанавливают. 

Ранее сообщалось, что четырёхлетний мальчик в Саратове скончался во время игры с котёнком. Ребёнок  запутался в шнурке от брюк и задохнулся. ЧП случилось 16 ноября в одной из квартир в Саратове. За мальчиком присматривала бабушка. Она рассказала, что внук играл с котенком шнурком, который был привязан к двери.

В какой-то момент, ребенок запутался в шнурке и задохнулся. Женщина вызвала скорую помощь, но приехавшие медики уже констатировали смерть.

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#происшествие
#новости
#скорая помощь
#семья
#дети
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В Санкт-Петербурге прохожие нашли в парке младенца
18 ноября 2023, 11:19

Фото: istockphoto/NataliaDeriabina

На территории «Отдельного парка» в городе Пушкине недалеко от Санкт-Петербурга прохожие обнаружили новорожденную девочку.
Ребёнок был завернут в одеяло, пишет РЕН ТВ. Прохожие нашли ребёнка утром 17 ноября. Женщина, обнаружившая младенца, немедленно позвонила в полицию. На место приехали правоохранители и врачи. Ребёнка госпитализировали. 

«Младенцу диагностировали острую респираторно-вирусную инфекцию и ринофаренгит», - сообщил источник. 
Как девочка попала в парк, пока неизвестно. Подробности устанавливают.

Ранее сообщалось, что в красноярском городе Ачинск пропал 12-летний мальчик Дима.

Пропавшего ребенка ищут уже вторые сутки, завили в местной поисковой организации «Поиск пропавших детей – Красноярск». Как сообщила руководитель организации Оксана Василишина, ребенок пропал днем 16 ноября. Он ушел из школы, но не пришел домой.

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#санкт-петербург
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#младенец
#новости
#родители
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На Поклонной горе мужчина пытался потушить Вечный огонь
18 ноября 2023, 11:08

Фото: istockphoto / ia_64

В ночь на 18 ноября 49-летний мужчина на территории мемориального комплекса «Поклонная гора» вылил жидкость из пластиковой бутылки в Вечный огонь.
По информации телеграм-канал «Осторожно Москва» мужчина помимо попытки потушить Вечны огонь, разбросал венки, возложенные в память о погибших в годы ВОВ.

Как передает столичная прокуратура, возбуждено дело, вандал задержан.

Ранее сообщали, что В результате пожара в жилом доме на Стрелецкой улице в Москве скончался один человек. Возгорание произошло в двенадцатиэтажном жилом доме в квартире на девятом этаже. Дом был возведен в 1970 году, всего в нем 80 квартир. Уточняется, что в пожаре погиб один человек. 

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