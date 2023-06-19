В Чехии пьяный «герой из Мариуполя» избил женщину из-за сигареты

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Krimi-Plzen: В чешском городе Пльзен пьяный украинец избил двух человек за отказ дать сигарету
В Чехии пьяный украинец избил двух человек из-за отказа дать ему сигарету. Мужчина при этом называл себя «героем из Мариуполя», пишет Krimi-Plzen.
Инцидент случился в чешском городе Пльзень. Свидетельница происшествия рассказала, что украинец подошел к женщине и попросил сигарету. Когда она ему отказала, мужчина стал «ругать ее по-украински и пинать ногами». За жертву заступился знакомый, которого украинец повалил на землю и ударил в лицо кулаком.
Оказавшаяся поблизости женщина пыталась убедить дебошира прекратить драку, но безуспешно, после чего она вызвала полицию и позвонила супругу, находящемуся неподалеку. Муж свидетельницы усмирил украинца, который пытался покинуть место происшествия.
Агрессивного мужчину задержали прибывшие правоохранители. Нарушитель грубо вел себя с полицейскими и продолжал называть себя «героем из Мариуполя», который ходил «по колено в крови».
Результат теста показал, что в организме дебошира было 3,56 промилле алкоголя. В настоящее время украинец доставлен в полицейское отделение.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Севастополе два человека погибли при пожаре в гаражах. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Инцидент случился в чешском городе Пльзень. Свидетельница происшествия рассказала, что украинец подошел к женщине и попросил сигарету. Когда она ему отказала, мужчина стал «ругать ее по-украински и пинать ногами». За жертву заступился знакомый, которого украинец повалил на землю и ударил в лицо кулаком.
Агрессивного мужчину задержали прибывшие правоохранители. Нарушитель грубо вел себя с полицейскими и продолжал называть себя «героем из Мариуполя», который ходил «по колено в крови».
Результат теста показал, что в организме дебошира было 3,56 промилле алкоголя. В настоящее время украинец доставлен в полицейское отделение.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Севастополе два человека погибли при пожаре в гаражах. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Диана Аванесян