Фото: iStock/designbydx
В Чехии столкнулись пассажирский и грузовой поезда, три человека получили ранения, об этом сообщила представитель скорой помощи Моника Новакова.
Происшествие случилось 14 сентября в районе чешского города Млада-Болеслав.
По ее словам, в пассажирском поезде находились 37 человек. Трое из них получили легкие ранения, всем успешно оказали необходимую медицинскую помощь.
Движение поездов по этому участку временно приостановлено.
Правоохранительные органы начали расследование по факту столкновения двух поездов.
Читайте также:
Житель Владимирской области подстрелил полицейского, а затем погиб в пожаре
МЧС: В Саратове в четырехквартирном жилом доме взорвался газ, пострадал мужчина
Два пьяных жителя Брянской области украли сейф, испугались и вернули его
«Судя по всему, машинист пассажирского поезда не заметил знака «Стоп!» и выехал навстречу грузовому составу», - прокомментировала ситуацию Новакова.
Движение поездов по этому участку временно приостановлено.
Правоохранительные органы начали расследование по факту столкновения двух поездов.
Читайте также:
Житель Владимирской области подстрелил полицейского, а затем погиб в пожаре
МЧС: В Саратове в четырехквартирном жилом доме взорвался газ, пострадал мужчина
Два пьяных жителя Брянской области украли сейф, испугались и вернули его
Евгения Парфентьева