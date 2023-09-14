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В Чехии столкнулись пассажирский и грузовой поезда

14 сентября 2023, 21:35
Фото: iStock/designbydx

Фото: iStock/designbydx

В Чехии столкнулись пассажирский и грузовой поезда, три человека получили ранения, об этом сообщила представитель скорой помощи Моника Новакова.
Происшествие случилось 14 сентября в районе чешского города Млада-Болеслав.

«Судя по всему, машинист пассажирского поезда не заметил знака «Стоп!» и выехал навстречу грузовому составу», - прокомментировала ситуацию Новакова.


По ее словам, в пассажирском поезде находились 37 человек. Трое из них получили легкие ранения, всем успешно оказали необходимую медицинскую помощь.

Движение поездов по этому участку временно приостановлено.

Правоохранительные органы начали расследование по факту столкновения двух поездов.

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В жилом доме в Махачкале взорвался бытовой газ
В жилом доме в Махачкале разгорелся пожар после взрыва газа
14 сентября 2023, 22:11

Фото: iStock/Distortion Media

В жилом доме в Махачкале разгорелся пожар после взрыва газа, сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, на четвертом этаже многоэтажки взорвался газовый баллон. После этого пламя перекинулось на следующий, пятый этаж, а затем и на крышу. 

В результате взрыва несколько автомобилей завалило обломками дома.

Всех жильцов дома эвакуировали, информация о пострадавших уточняется.

В настоящий момент на месте происшествия работают спасательные службы.

Ранее пожар разгорелся в 12-этажном жилом доме в Саратове. В настоящий момент в ликвидации пожара принимают участие 42 сотрудника и пять единиц техники. Из горящего здания эвакуировали 45 человек.

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Житель Владимирской области подстрелил полицейского, а затем погиб в пожаре
14 сентября 2023, 21:23

Фото: iStock/gorodenkoff

Житель Владимирской области повздорил с соседями, а затем выстрелил в прибывшего на вызов полицейского, сообщили в СК РФ и прокуратуре по региону.
Трагедия произошла 14 сентября в посёлке Колокша. 

66-летний житель многоквартирного дома повздорил с соседями и открыл огонь из пистолета. Испугавшиеся люди вызвали полицию, тогда дебошир выстрелил в одного из правоохранителей. Позже, в квартире стрелка разгорелся пожар, в котором мужчина погиб. 

Остальные жильцы были эвакуированы, никто не пострадал. 

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы, все обстоятельства инцидента устанавливаются. 

О нынешнем состоянии полицейского, в которого стрелял погибший, ничего не сообщается.

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#дебошир
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Житель Саратова пострадал при взрыве газа в жилом доме
МЧС: В Саратове в четырехквартирном жилом доме взорвался газ, пострадал мужчина
14 сентября 2023, 20:58

Фото: iStock/Kileman

В четырехквартирном доме города Саратов взорвался бытовой газ, об этом сообщили в областном главке МЧС.
«В 19.53 (18.53 по московскому времени) был вызов. Подразделения выехали на улицу Арбатскую на хлопок газовоздушной смеси в газовой плите. С места (установлено) загорание в одноэтажном четырехквартирном доме. Площадь пожара составила 1 квадратный метр, повреждены стены в двух комнатах квартиры», - прокомментировали ситуацию представители МЧС. 

В результате взрыва пострадал один мужчина. Известно, что он был госпитализирован, однако, в каком состоянии пострадавший находится – неизвестно.

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#взрыв
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Сыну Байдена снова предъявили обвинения, ему грозит до 25 лет тюрьмы
Хантеру Байдену грозит до 25 лет лишения свободы и штраф в 750 тысяч долларов
14 сентября 2023, 20:53

Фото: iStock/Sebastian Gorczowski

В отношении сына президента США Хантера Байдено предъявлено три обвинения из-за незаконного приобретения и хранения оружия. Это следует из документа суда.
Уточняется, что сын Джо Байдена приобрел пистолет «Кольт», предоставив ложную информацию о себе, а именно, не указав факт употребления наркотических веществ. За это ему предъявили два обвинения. А ещё одно касается хранения этого оружия в период употребления наркотиков. Эти преступления были совершены Хантером Байденом в 2018 году. Согласно американским законам, такие правонарушения караются лишением свободы на 10 лет.

Ранее, против сына президента США уже были выдвинуты обвинения за умышленную неуплату налогов. В общей сложности за 2017 и 2018 годы он не выплатил более 100 тысяч долларов. Это сделало Хантера Байдена первым в истории США ребёнком действующего президента, в отношении которого были выдвинуты обвинения. 

В результате ему грозит до 25 лет лишения свободы, а также штраф в размере 750 тысяч долларов.

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С ВДНХ вынесли оборудование на 20 миллионов рублей
14 сентября 2023, 20:37

Фото: iStock/yulenochekk

С территории парка аттракционов на ВДНХ пропало оборудование на 20 миллионов рублей, сообщает Telegram-канал 112.
Современный парк «Орион» открылся 12 июня 2023 года. Однако, пока что там работают всего четыре аттракциона. Остальные находятся в стадии монтажа. 

Дорогостоящее оборудование для сборки хранилось на складе компании ООО «Инфраструктура будущего». По информации СМИ, принимали технику кладовщик компании и начальник отдела снабжения.

Непосредственно стройкой парка занимается «Сервисстрой-1». Именно они обратились на склад за возвратом оборудования и обнаружили пропажу. Стоимость пропавшего почти 20 миллионов рублей.

К поискам воров подключились правоохранительные органы.

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#кража
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Украинцы напали на педагога, обвинив его в поддержке УПЦ
14 сентября 2023, 20:29

Фото: iStock/globalmoments

Родители напали на школьного учителя, обвинив его в поддержке Украинской православной церкви (УПЦ), сообщает Страна.ua.
«В одной из школ во Львовской области родители напали на учителя, заявив, что тот является сторонником Украинской православной церкви», - прокомментировали ситуацию в издании. 

При этом, когда произошло это происшествие, и с чего оно началось – не уточняется. 

Ранее суд на Украине обязал освободить участок от «незаконно построенного храма» на территории Национального музея истории Украины в Киеве. Уточняется, что суд обязал демонтировать Владимиро-Ольгинскую часовную Десятинного монастыря, принадлежащего Украинской православной церкви.

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Актера Любшина экстренно госпитализировали в Москве
14 сентября 2023, 20:01

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Актёра театра и кино Станислава Любшина экстренно госпитализировали в Москве, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, у народного артиста РСФСР диагностировали транзиторно-ишемическую атаку — это нарушения в работе сосудов мозга.

Любшину стало плохо во время репетиции во МХАТе. В медпункте актеру измерили давление, которое оказалось на отметке 210. После этого Любшину вызвали скорую и экстренно госпитализировали в больницу. О его нынешнем состоянии ничего не сообщается.

Отмечается, ​в апреле актеру исполнилось 90 лет. Во МХАТе он готовил постановку, приуроченную к своему юбилею.

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Два пьяных жителя Брянской области украли сейф, испугались и вернули его
14 сентября 2023, 19:30

Фото: iStock/sqback

Двое пьяных мужчин украли сейф, в котором находилось около миллиона рублей, испугались сумме награбленного и вернули его, сообщили в объединенной пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области.
По информации суда, двое местных жителей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ночью проникли в магазин, в котором работают. Мужчины надели на головы шапки с прорезями для глаз, а затем, с помощью лома, вскрыли дверь в бухгалтерию и вынесли оттуда сейф.

Дома преступники решили подсчитать награбленное, взломали сейф и обнаружили там 931 200 рублей. Крупная сумма напугала воров, все деньги они принесли обратно и закопали во дворе, где их нашла полиция на следующее утро.

Против совестливых воров возбудили уголовное дело по статье «Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в помещение, в крупном размере». Однако, суд учел признание ​злоумышленниками своей вины и раскаяние в содеянном. 

Одному из виновных назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно, второму дали 3 года условно с испытательным сроком 2 года.

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Предполагаемому виновнику в распространении сибирской язвы под Воронежем избрали меру пресечения
Фигуранта по делу о сибирской язве под Воронежем отправили под домашний арест
14 сентября 2023, 19:10

Фото: iStock/StockSolutions

Богучарский районный суд Воронежской области избрал меру пресечения для предпринимателя, который является фигурантом дела о распространении сибирской язвы, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя суда.
По последней информации, число пациентов, которые госпитализированы из новых очагов сибирской язвы в Воронежской области, расположенных в Богучарском районе, выросло до девяти человек. Все пациенты находятся в состоянии средней тяжести.

«Судом в отношении фигуранта уголовного дела, возбужденного по части первой статьи 249 УК РФ, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца. Фигурант дела – ИП», - прокомментировал ситуацию представитель суда. 

Статья, по которой будут судить фигуранта - «Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы с болезнями и вредителями растений» - предусматривает до двух лет лишения свободы.

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