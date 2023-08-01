В Чехове произошла массовая драка мигрантов, двое убиты

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В Чехове мигранты устроили массовую драку возле кафе, в ходе которое двое были убиты. Об этом сообщила старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
«Следователем следственного отдела по городу Чехов ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту убийства двух человек», - заявила Врадий.
Следствие установило, что 31 июля на улице Земская в Чехове между двумя группами мигрантов произошел конфликт, который перерос в массовую драку. Двое мужчины были зарезаны ножом. Они погибли. По данному факту возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к инциденту. Также ведутся поиски всех участников конфликта.
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