В Челябинске дальнобойщики жалуются на «возвращение 90-х»

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Водители сообщают, что неизвестные вымогатели появились рядом с парковкой «Челябинского тракторного завода».
Тг-канал «Осторожно, новости» пишет, что, по словам водителей, за поездки по городу теперь нужно платить деньги «смотрящим». Дальнобойщикам, которые отказываются, угрожают проколотыми колёсами, проблемами на дорогах и даже «расправой».
Одну из таких бесед удалось снять водителю. На видео мужчина сообщает, что по Челябинску у них работает «5 бригад».
Дальнобойщики рассылают видео по профильным чатам, «чтоб предупредить коллег, что такая дичь опять началась в Челябинске», сообщается в публикации.
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Одну из таких бесед удалось снять водителю. На видео мужчина сообщает, что по Челябинску у них работает «5 бригад».
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Мария Фирсова