В Челябинске детей госпитализировали из лагеря «Уральская берёзка»

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11 детей доставили в больницу из лагеря «Уральская березка» с подозрением на кишечную инфекцию.
РИА Новости сообщает, что 11 пострадавших детей находятся под наблюдением врачей. Состояние госпитализированных оценивается как стабильное.
По словам матери одного из детей, администрация лагеря просила забрать сына из-за рвоты, диареи и других признаков отравления.
Прокуратура начала проверку.
Ранее сообщалось, что туристы из России заразились кишечной инфекцией в турецком отеле.
Туристы из России, которые отдыхают в четырехзвездочном отеле Armas Green Fugla в Аланье, жалуются на отравление и заражение кишечной инфекцией.
Туристы из России заразились кишечной инфекцией в турецком отеле
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Количество отравившихся шаурмой во Владимире увеличилось до 107 человек
По словам матери одного из детей, администрация лагеря просила забрать сына из-за рвоты, диареи и других признаков отравления.
Ранее сообщалось, что туристы из России заразились кишечной инфекцией в турецком отеле.
Туристы из России, которые отдыхают в четырехзвездочном отеле Armas Green Fugla в Аланье, жалуются на отравление и заражение кишечной инфекцией.
«По отелю ходят люди в белых халатах, снимают пробы. То ли бассейн виноват, то ли море, несоблюдение санитарных норм. Уборка велась, посуда была чистая, претензий не было. Но переболела вся наша семья, ребенок с температурой», — сообщила Вита Коберницкая.Читайте также:
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Мария Фирсова