В Челябинске ФСБ предотвратила теракт

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В Челябинске задержан мужчина, подозреваемый в подготовке теракта, который поддерживает взгляды украинских националистов. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.
«Являясь сторонником идеологии украинской националистической организации, указанное лицо намеревалось совершить террористический акт на одном из административных объектов областного центра», — говорится в сообщении ведомства.
При этом уточняется, что задержанный мужчина планировал совершить теракт с помощью самодельные зажигательные гранаты.
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Элина Позднякова