В Челябинске ФСБ задержала высокопоставленного судебного пристава

Первого замруководителя главного управления ФССП по Челябинской области задержали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в региональных правоохранительных органах.
«Сотрудниками регионального УФСБ задержана первый заместитель руководителя ГУФССП. Возбуждено уголовное дело по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)», — цитирует агентство слова собеседника.
В пресс-службе УФСБ по Челябинской области подтвердили участие в оперативном сопровождении по данному уголовному делу.
Читайте также:
В Италии арестуют шесть человек, помогавших сбежать россиянину Артему Уссу
Бастрыкин потребовал доклад о двухлетней девочке с обломком катетера в артерии
В Краснодарском крае 16 человек пострадали в ДТП с маршруткой и бензовозом
Диана Аванесян