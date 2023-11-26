В Челябинске мужчина прострелил соседу колено из-за громкой музыки

Фото: iStock/nixki
Житель Челябинска выстрел в соседа из пистолета.
Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash. ЧП случилось в Челябинске. Мужчина включил своей жене, которая страдает болезнью Паркинсона, татарскую музыку. Так он хотел её отвлечь перед приемом лекарств.
Это не пришлось по душе соседу сверху. Он спустился, чтобы сказать о своём недовольстве. В итоге разборки закончился тем, что недовольный шумом мужчина выстрелил в ногу соседа из пистолета.
Пострадавшего госпитализировали. Ему диагностировали травму колена и ушибы.
Полиция выясняет, откуда у соседа взялось оружие.
Читайте также:
Петербуржец с арбалетной стрелой в животе самостоятельно добрался до больницы
В Челябинской области школьница заставляла подругу пить уксус и резала её ножом
В Забайкальском крае ребёнку оторвало кисть из-за взрыва кофемолки
Это не пришлось по душе соседу сверху. Он спустился, чтобы сказать о своём недовольстве. В итоге разборки закончился тем, что недовольный шумом мужчина выстрелил в ногу соседа из пистолета.
Полиция выясняет, откуда у соседа взялось оружие.
Читайте также:
Петербуржец с арбалетной стрелой в животе самостоятельно добрался до больницы
В Челябинской области школьница заставляла подругу пить уксус и резала её ножом
В Забайкальском крае ребёнку оторвало кисть из-за взрыва кофемолки
Мария Фирсова