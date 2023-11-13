В Челябинске осудили главу корейской диаспоры, он отрубил незнакомцу руку

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В Челябинске суд вынес приговор президенту корейской диаспоры Юн Дя-Гиру, отрубившему незнакомцу руку.
По данным следствия, Юн Дя-Гир начал ругаться с прохожим из-за припаркованной машины. Конфликт перерос в драку, во время которой иностранец достал мачете и отрубил оппоненту кисть, пишет РЕН ТВ.
Скрываться после случившегося он не пытался. Осознав, что натворил, мужчина сам доставил пострадавшего в больницу.
На суде он сказал, что не хотел никому навредить, а всё произошло случайно. В итоге Дя-Гира признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Суд назначил виновному 2 года условно и обязал выплатить потерпевшему компенсацию в 500 тысяч рублей.
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Скрываться после случившегося он не пытался. Осознав, что натворил, мужчина сам доставил пострадавшего в больницу.
Суд назначил виновному 2 года условно и обязал выплатить потерпевшему компенсацию в 500 тысяч рублей.
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Мария Фирсова