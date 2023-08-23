В Челябинске пассажиров рейса Москва-Челябинск час не выпускали из самолёта после посадки

Фото: istockphoto/Takosan
Пассажиров рейса SU 1420 Москва — Челябинск около часа не выпускали из самолёта после посадки. Виной тому сообщение о минировании аэропорта.
Shot пишет, что Boeing 737-800 приземлился в аэропорту Челябинска примерно в 13:09 по московскому времени. В это же время неизвестный позвонил в аэропорт и сообщил, что здание заминировано.
На месте работали сотрудники экстренных служб. Пассажиры томились в ожидании высадки. В итоге после проверки всех людей из самолёта выпустили. Информация о минировании не подтвердилась.
Ранее Boeing 737, вылетевшей в Сочи, возвращается в аэропорт »Шереметьево». Причиной явилась неисправность в системе кондиционирования.
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На месте работали сотрудники экстренных служб. Пассажиры томились в ожидании высадки. В итоге после проверки всех людей из самолёта выпустили. Информация о минировании не подтвердилась.
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Мария Фирсова