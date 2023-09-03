В Челябинске пропала 7-летняя девочка

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В Челябинске разыскивают 7-летнюю Аврору, которая пропала сегодня, 3 сентября.
«Лиза Алерт» сообщает, что девочка утром ушла из дома в Металлургическом районе и не вернулась
Рост пропавшей первоклассницы 130 см, ребёнок нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. Была одета в серую кофту, чёрные штаны и чёрные ботинки.
Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении девочки, просят позвонить на горячую линию отряда 8-800-700-54-52 или в полицию по номеру 102.
Ранее сообщалось о пропаже фигуристки Алины Горбачевой. Она покинула каток «Чкалов Арена», перед этим поссорившись с тренером Софьей Федченко. Девушки искали в районе Покровской набережной. В итоге фигуристку нашли в кинотеатре в одном из московских торговых центров. 29 августа спортсменка принесла извинения за то, что заставила всех нервничать и переживать.
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Отец фигуристки Горбачевой рассказал, продолжит ли его 16-летняя дочь карьеру
Рост пропавшей первоклассницы 130 см, ребёнок нормального телосложения, волосы светло-русые, глаза голубые. Была одета в серую кофту, чёрные штаны и чёрные ботинки.
Ранее сообщалось о пропаже фигуристки Алины Горбачевой. Она покинула каток «Чкалов Арена», перед этим поссорившись с тренером Софьей Федченко. Девушки искали в районе Покровской набережной. В итоге фигуристку нашли в кинотеатре в одном из московских торговых центров. 29 августа спортсменка принесла извинения за то, что заставила всех нервничать и переживать.
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Пропавшая фигуристка Горбачёва опубликовала видео с извинениями
Отец фигуристки Горбачевой рассказал, продолжит ли его 16-летняя дочь карьеру
Мария Фирсова