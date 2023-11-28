В Челябинске пьяный жених устроил смертельную аварию

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В Челябинске, в микрорайоне Чурилово, произошло ДТП поздно вечером 27 ноября, в результате которого погибла женщина, сообщил сайт URA.RU со ссылкой на Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.
Водитель, виновник аварии, по словам его знакомых, на день до этого отмечал свадьбу и сел за руль в нетрезвом состоянии.
Погибла пассажирка автомобиля Daewoo, а пассажирка автомобиля Mitsubishi получила серьезные травмы.
Участник ДТП, который накануне свадьбы находился за рулем пьяным, как утверждают его знакомые, двигался по улице Трашутина со скоростью, превышающей 100 км/ч, сообщает «Агентство чрезвычайных новостей», ссылаясь на свидетельские показания. Полиция находится в процессе расследования, чтобы установить обстоятельства аварии, включая состояние водителя Mitsubishi в момент происшествия и его скорость движения.
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«Инцидент произошел около дома 11 по улице Трашутина в 22:15. По предварительной информации, мужчина 1996 года рождения, управлявший автомобилем Mitsubishi, столкнулся с автомобилем Daewoo под управлением мужчины 1994 года рождения», — сообщили в пресс-службе.
Участник ДТП, который накануне свадьбы находился за рулем пьяным, как утверждают его знакомые, двигался по улице Трашутина со скоростью, превышающей 100 км/ч, сообщает «Агентство чрезвычайных новостей», ссылаясь на свидетельские показания. Полиция находится в процессе расследования, чтобы установить обстоятельства аварии, включая состояние водителя Mitsubishi в момент происшествия и его скорость движения.
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Артем Кузьмин