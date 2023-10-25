В Челябинске сильная метель привела к коллапсу в аэропорту

Фото: istockphoto/AVZimovskoy
В Челябинске из-за сильной метели временно закрыли аэропорт.
Shot пишет, что задержаны около десятка рейсов. Взлëтно-посадочные полосы засыпает снегом, техника едва успевает их очищать.
На данный момент задержано 6 самолётов на прилёт и 8 на вылет. Два рейса из Санкт-Петербурга и Сочи перенаправлены в Екатеринбург, а борт из Минеральных Вод — в Уфу.
В залах аэропорта по несколько часов ожидают свои рейсы из-за непогоды пассажиры, некоторым приходится сидеть на полу. Сотрудники аэропорта и авиакомпаний после 2 часов задержки начали раздавать людям воду и горячее питание.
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Мария Фирсова