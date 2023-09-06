В Челябинске суд приговорил мобилизованного к 5,8 года колонии за дезертирство

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В Челябинске гарнизонный военный суд приговорил мобилизованного за дезертирство к пяти годам и восьми месяцам колонии общего режима. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу суда.
В апреле мобилизованного нашли и доставили в военную комендатуру, над ним прошел суд.
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