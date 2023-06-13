В Челябинске задержали уничтожившего ж/д оборудование диверсанта

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Двадцатисемилетний житель Челябинска уничтожил железнодорожное оборудование в Ленинском районе города
В Челябинске задержали уничтожившего железнодорожное оборудование диверсанта, передаёт Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что происшествие произошло в ночь на понедельник, 12 июня.
В данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее «Радио 1» сообщало, что шестидесятилетний дедушка застрелил из огнестрельного оружия своего знакомого в деревне Каменка городского округа Кашира, а в Иркутске восьмилетнюю девочку госпитализировали после того, как она выпала на дорогу из машины пьяного отчима во время движения.
Уточняется, что происшествие произошло в ночь на понедельник, 12 июня.
«Неизвестный мужчина поджог два релейных шкафа на 35 км перегона Чурилово – пост Восточный в Ленинском районе города», — говорится в сообщении.Преступника задержали через несколько часов после инцидента. Диверсантом оказался 27-летний местный житель. В отношении него возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 20 лет колонии.
В данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее «Радио 1» сообщало, что шестидесятилетний дедушка застрелил из огнестрельного оружия своего знакомого в деревне Каменка городского округа Кашира, а в Иркутске восьмилетнюю девочку госпитализировали после того, как она выпала на дорогу из машины пьяного отчима во время движения.
Яна Таёжная