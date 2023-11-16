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В Челябинской области 11-летний ребёнок упал в пятиметровый колодец, об этом сообщает URA.RU со ссылкой на слова матери.
По словам женщины, её сын ушёл гулять с другом и собакой. У дерева он заметил картонку, наступил на неё и провалился в открытый пятиметровый люк. Прямо из колодца он смог дозвониться до неё и до спасателей.
Прибывшие на место происшествия спасатели с турдом достали школьника из глубокого люка.
К счастью, никаких серьезных травм, кроме ушибов, в травматологии у ребёнка не диагностировали. Даже одежда осталось целой, отметила женщина.
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Прибывшие на место происшествия спасатели с турдом достали школьника из глубокого люка.
«Ребенок очень сильно напуган, пока его вытаскивали, он все время плакал. Я намерена писать заявление в прокуратуру, не хочу, чтобы произошла большая трагедия», - заключила мать пострадавшего мальчика.
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Евгения Парфентьева