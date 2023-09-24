В Челябинской области боец ММА убил участника СВО

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В Челябинской области задержан мужчина, который в уличной драке нанёс смертельный удар участнику СВО.
РИА Новости пишет, что речь идёт о Максиме Никитине — бывшем сотруднике МВД и участнике СВО. По словам его жены, 15 сентября в посёлке Каолиновый мужчина стал свидетелем конфликта бывшей одноклассницы и 19-летнего парня, занимавшегося смешанными единоборствами. Он схватил женщину за волосы. Никитин решил прийти ей на помощь. Один из очевидцев пытался остановить конфликтующих, но его оттолкнули.
Боец MMA нанёс «целенаправленный удар в горло» Максиму Никитину. Мужчина упал и ударился затылком о тротуарную плитку. Он умер 17 сентября в больнице, не приходя в сознание.
Супруга покойного рассказала, что мужчина — ветеран боевых действий, часто ездил в командировки в Чечню, на Северный Кавказ. Никитин входил в состав «Группы Вагнера». Был награждён медалями «Участник боевых действий на Северном Кавказе», «За службу на Северном Кавказе», «За отвагу».
Подозреваемый в убийстве задержан. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.
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Боец MMA нанёс «целенаправленный удар в горло» Максиму Никитину. Мужчина упал и ударился затылком о тротуарную плитку. Он умер 17 сентября в больнице, не приходя в сознание.
Подозреваемый в убийстве задержан. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.
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Мария Фирсова