В Челябинской области кошка спасла девочку во время пожара

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В Пластовском районе Челябинской области кошка Соня спасла свою маленькую хозяйку во время пожара в частном доме.
Об этом пишет портал «Хорошие новости». ЧП случилось в селе Радиомайка. Во время пожара родителей не было дома, а девочка спала и не чувствовала запах дыма. Кошка начала скрестись в дверь комнаты и разбудила девочку.
Пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Причиной пожара оказался электросчетчик на кухне. Произошло короткое замыкание.
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«Открыв дверь и обнаружив сильное задымление, ребенок с Соней на руках успел выскочить в окно. К счастью, девочка и кошка не пострадали», —сообщили в Главном управлении МЧС России по Челябинской области.
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Мария Фирсова