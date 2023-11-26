В Челябинской области школьница заставляла подругу пить уксус и резала её ножом

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В Южноуральске ученица 6 класса напала на сверстницу.
Школьница заставляла девочку запивать уксусом таблетки и била её ножом по лицу и шее. Об этом сообщается на официальной странице Администрации Южноуральского г. о. во «ВКонтакте».
Всё произошло в парке Южноуральска. По предварительной версии, школьница предприняла попытку расправиться с одноклассницей. Она заставляла жертву съесть таблетки и запить их уксусной кислотой, но она отказывалась.
Тогда девочка нанесла оппонентке два ножевых ранения в шею и лицо. В происходящее вмешались прохожие. Пострадавшая школьница доставлена в больницу, а нападавшая девочка отправлена в психиатрическую клинику Челябинска.
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Всё произошло в парке Южноуральска. По предварительной версии, школьница предприняла попытку расправиться с одноклассницей. Она заставляла жертву съесть таблетки и запить их уксусной кислотой, но она отказывалась.
«Благодарен неравнодушным южноуральцам, которые оказались рядом и спасли девочку от серьезных увечий. Гарантирую, что семье пострадавшей школьницы от администрации города будет оказана вся необходимая помощь», — сказал глава Южноуральска Ярослав Куленко.Правоохранители разбираются в случившемся.
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Мария Фирсова