В Челябинской области три человека погибли в аварии

Фото: iStock/Soumen Hazra
В результате ДТП под Челябинском три человека погибли в загоревшейся машине.
Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.
Авария случилась в ночь на 22 октября в Красноармейском районе Челябинской области на трассе Челябинск — Новосибирск. «Волга» и «Газель» выехали навстречу друг другу и столкнулись. «Волга» загорелась.
Водитель и пассажирка авто скончались. Личность еще одного погибшего выясняют.
Ранее сообщалось, что число жертв ДТП в Новоселовском районе Красноярского края, где на дороге столкнулись два автомобиля, возросло до 5 человек. Водитель ВАЗ ехал из Красноярска в Абакан. В автомобиле находились двое взрослых пассажиров и двое несовершеннолетних (14 и 15 лет). Мужчина выехал на встречную полосу и врезался в Toyota, где находились две женщины.
Читайте также:
В Красноярском крае в ДТП погибли 5 человек
В Молдавии в аварии с прокурорской машиной погибла семья из четырех человек
В Москве скончалась женщина, которая упала на пути в метро
Авария случилась в ночь на 22 октября в Красноармейском районе Челябинской области на трассе Челябинск — Новосибирск. «Волга» и «Газель» выехали навстречу друг другу и столкнулись. «Волга» загорелась.
Ранее сообщалось, что число жертв ДТП в Новоселовском районе Красноярского края, где на дороге столкнулись два автомобиля, возросло до 5 человек. Водитель ВАЗ ехал из Красноярска в Абакан. В автомобиле находились двое взрослых пассажиров и двое несовершеннолетних (14 и 15 лет). Мужчина выехал на встречную полосу и врезался в Toyota, где находились две женщины.
Читайте также:
В Красноярском крае в ДТП погибли 5 человек
В Молдавии в аварии с прокурорской машиной погибла семья из четырех человек
В Москве скончалась женщина, которая упала на пути в метро
Мария Фирсова