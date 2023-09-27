В Челябинской области ученикам школы налили компот с червями

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После сообщений СМИ о том, что учащимся одной из местных школ налили компом с червями, прокуратура проводит проверку. Об этом сообщается в Телеграм-канале ведомства.
В образовательной организации запущена прокурорская проверка исполнения требований российского санитарно-эпидемиологического законодательства.
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