В Челябинской области в аварии погибла семья с 7-летним ребёнком

Фото: Фотобанк Московской области
7-летний мальчик и его родители погибли в аварии с двумя фурами в Челябинской области.
В региональном УГИБДД сообщает, что авария произошла накануне поздно вечером на автодороге М-5 «Урал» в Саткинском районе. КамАЗ с полуприцепом двигался на слишком большой скорости. Его занесло на встречку, где произошло столкновение с Kia Rio. Легковую машину по инерции отбросило на фуру Shacman.
В Kia Rio находились 37-летний мужчина, 38-летняя женщина и их 7-летний сын. Все они скончались на месте происшествия.
Проводится проверка.
Ранее в Новосибирской области три человека погибли в аварии с грузовиком. 44-летний мужчина за рулём автомобиля Toyota Hiace Regius двигался по автодороге К-19Р «Новосибирск Ленинск-Кузнецкий». На 134 км трассы выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик JAC и Hyundai Solaris.
На месте аварии погибли водитель автомобиля Toyota, водитель и пассажир Hyundai. С травмами госпитализирован водитель грузовика.
Проводится доследственная проверка.
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В Kia Rio находились 37-летний мужчина, 38-летняя женщина и их 7-летний сын. Все они скончались на месте происшествия.
Ранее в Новосибирской области три человека погибли в аварии с грузовиком. 44-летний мужчина за рулём автомобиля Toyota Hiace Regius двигался по автодороге К-19Р «Новосибирск Ленинск-Кузнецкий». На 134 км трассы выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик JAC и Hyundai Solaris.
На месте аварии погибли водитель автомобиля Toyota, водитель и пассажир Hyundai. С травмами госпитализирован водитель грузовика.
Проводится доследственная проверка.
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Мария Фирсова