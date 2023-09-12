В Челябинской области юноши открыли стрельбу по горожанам

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В Челябинской области сотрудники правоохранительных органов задержали четырех молодых людей, которые открыли стрельбу по горожанам. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону.
Спустя некоторое время злоумышленников поймали и доставили в отделение полиции. У молодых людей в возрасте от 20 до 22 лет изъяли оружие. По предварительным данным, конфликт начался в ночном клубе. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).
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Диана Аванесян