В Челябинской области задержали мужчину за сбор конопли

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В Копейске участковый задержал местного жителя, который собирал коноплю в частном секторе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Отмечается, что у мужчины было изъято порядка 50 граммов наркосодержащего растительного сырья. Злоумышленником оказался неработающий, ранее судимый 20-летний местный житель. Собранный урожай он хотел использовать для себя.
По факту преступления против мужчины возбуждено уголовное дело.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Москве задержан артист ансамбля российской армии им. Александрова за выращивание марихуаны. Было обнаружено четыре куста запрещенного растения.
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Екатерина Коршунова