В Челябинской области задержали учителя за изнасилование третьеклассницы

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В Челябинской области полиция задержала школьного учителя по подозрению в изнасиловании восьмилетней ученицы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Ребенок сразу рассказал все маме, которая сразу же обратилась в полицию. Учителя арестовали и возбудили уголовное дело. Сам же подозреваемый отрицает свою вину. Он объяснил, что ходил за грибами и увидел ребенка одного. Решив, что девочка потерялась, он посадил её к себе в машину. Сейчас в деле разбираются следователи.
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Элина Позднякова