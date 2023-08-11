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В Челябинской области задержали учителя за изнасилование третьеклассницы

11 августа 2023, 09:36

Фото: iStock/choochart choochaikupt

В Челябинской области полиция задержала школьного учителя по подозрению в изнасиловании восьмилетней ученицы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Из сообщения следует, что третьеклассница рассказала маме о том, что её изнасиловал учитель русского языка и литературы. По словам девочки, насилие произошло на Касаргинском кладбище в деревне Касарги. По версии следствия, 9 августа 33-летний мужчина посадил в машину восьмилетнюю девочку и, угрожая ей ножом, отвез на кладбище, где изнасиловал, а потом выпустил.

Ребенок сразу рассказал все маме, которая сразу же обратилась в полицию. Учителя арестовали и возбудили уголовное дело. Сам же подозреваемый отрицает свою вину. Он объяснил, что ходил за грибами и увидел ребенка одного. Решив, что девочка потерялась, он посадил её к себе в машину. Сейчас в деле разбираются следователи.

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#мужчина
#девочка
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Небо над аэропортом Внуково закрыто из-за беспилотника
Небо над аэропортом Внуково закрыто, предположительно, из-за беспилотника
11 августа 2023, 10:17

Фото: iStock/valio84sl

Над московским аэропортом Внуково временно закрыто, предположительно, из-за беспилотника, сообщает Telegram-канал 112.
Экстренные службы объявили режим «Ковер».

По предварительной информации, БПЛА замечен районе Кубинки и летит в сторону Москвы.

В настоящий момент задержаны несколько рейсов на прилет и на вылет.

Вчера мэр Москвы Сергей Собянин заявил о двух сбитых на подлете к столице беспилотниках. Информацию подтвердили в Министерстве обороны, добавив, что дроны были сбиты над Малоярославским и Одинцовским районами. При этом в ведомстве отметили, что инцидент не привел к пострадавшим или материальному ущербу. 

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#внуково
#аэропорт
#москва
#беспилотник
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В Крыму троих девушек оштрафовали за песню Верки Сердючки
В Крыму троих девушек оштрафовали за песню Верки Сердючки «Ще не вмерла Украина»
11 августа 2023, 10:08

Фото: iStock/Zolnierek

В аквапарке в Алушты троих девушек-аниматоров оштрафовали за песню Верки Сердючки «Ще не вмерла Украина», сообщили в пресс-службе городского округа.
«В суде все трое признали вину, раскаялись, публично извинились за совершенные деяния перед ВС РФ и гражданами России, просили строго не наказывать. Суд квалифицировал их действия по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ). Судом назначен штраф в размере по 15 тысяч рублей каждому привлекаемому», - прокомментировали ситуацию в пресс-службе.  

Отмечается, что девушки танцевали и пели украинскую песню, не реагируя на замечания окружающих.  

Как стало известно «РИА Новости», девушки также намеренно провоцировали посетителей аквапарка на конфликт.  

При этом, в суде учли юный возраст обвиняемых, а также то, что они признали вину и раскаялись в содеянном.  

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#крым
#суд
#штраф
#песня
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На месте взорвавшегося завода в Сергиевом Посаде завершен разбор завалов
На месте взрыва в Сергиевом Посаде завершили разбор завалов
11 августа 2023, 09:50

Фото: iStock/Roman Novitskii

Экстренные службы завершили разбор завалов на месте взрыва на оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде, сообщил источник в экстренный службах агентству «ТАСС».
Напомним, 9 августа в Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв. Ангар, площадью в 1600 квадратных метров, полностью разнесло взрывной волной. Отмечается, что взрыв был настолько сильным, что в окнах близлежащих домов повыбивало стекла.

В настоящий момент известно об одной погибшей женщине. 45-летняя Наталья Никитина находилась в реанимации, у нее диагностировали ожоги ста процентов тела. Только что стало известно о ее смерти.

Сегодня утром в Калужской области в селе Росва загорелась электроподстанция, предварительно, из-за попадания в неё молнии. В настоящее время огонь потушен. При пожаре никто не пострадал, однако два трансформатора повреждены.

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#сергиев посад
#взрыв
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Под Уссурийском проливные дожди затопили приют с собаками
11 августа 2023, 09:43

Фото: istockphoto/PavelKriuchkov

От страха животные пытаются спастись на крыше будок.
В Приморье несколько дней идут проливные дожди, вода затопила несколько посёлков и сёл, в их числе оказалось село Новоникольск.
 
Baza пишет, что людям ничего не угрожает, а вот собакам в местном приюте приходится тяжело — чтобы не утонуть, животные переселились на крыши.

Ранее в Екатеринбурге затопило улицу Щербакова, под воду ушло дорожное полотно и несколько машин. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Причиной затопления стал прорыв трубы холодного водоснабжения. Сотрудники ГИБДД перекрыли движение в оба направления. Дорожное полотно и несколько машин полностью ушли под воду. На месте инцидента работают экстренные службы, устраняются последствия прорыва.

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#животные
#собаки
#приют
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В Уссурийске в луже обнаружили мёртвую женщину
11 августа 2023, 09:12

Фото:istockphoto/Mr_Twister

В огромной луже на одной из улиц Уссурийска обнаружили мёртвую женщину, по предварительным данным, без признаков насильственной смерти.
Минздрав сообщает, что прохожие вызвали скорую и полицию. Медикам не оставалось ничего, кроме как констатировать смерь женщины. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружили.
 
Обстоятельства смерти пока выясняют. Однозначно говорить об утоплении нельзя, причину смерти установит вскрытие.

Ранее в Брянске девушка провалилась в дорожную яму, которая была скрыта под водой во время ливня. Отмечается, что инцидент произошел на улице Дуки. Яма образовалась из-за проведения дорожных работ. Сообщается, что ограждение, которое изначально было поставлено рядом с ямой, сдуло сильным ветром.

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На Алтае погиб скалолаз из Новосибирской области

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Житель Магадана умер в реанимации после нападения собак

#гибель
#женщина
#чп
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На Алтае погиб скалолаз из Новосибирской области
11 августа 2023, 09:00

Фото:istockphoto/sezer66

ЧП случилось на перевале «Контейнер», во время прохождения Северо-Чуйского хребта. Житель Новосибирска сорвался со страховки при «очевидных обстоятельствах».
ГУ МЧС по Республике Алтай сообщает, что скалолаз входил в туристическую группу из четырех человек. Участники не зарегистрировались в ГУ МЧС перед путешествием.
 
Непогода не позволяют забрать тело погибшего. Когда ситуация улучшится, к месту инцидента будет направлен частный вертолет из Горно-Алтайска.
 
Перевал, на котором сорвался мужчина, соединяет реку Актра и ледник Большой Актру. Маршрут сложный для путешествия, на нём встречаются множество крутых склонов. Сам перевал располагается на высоте более 3 тысяч метров.
 
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#алтай
#альпинист
#горы
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В Калужской области из-за удара молнии загорелась электроподстанция
11 августа 2023, 08:50

Фото: iStock/Diy1

В Калужской области в селе Росва загорелась электроподстанция, предварительно, из-за попадания в неё молнии. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша.
«Сегодня утром в Калуге произошло возгорание на электрической подстанции на территории села Росва. Пожарные расчеты и аварийные службы работают на месте. Населенные пункты, подключенные к подстанции, остались без электричества», - написал Шапша в своем Telegram-канале.

В настоящее время огонь потушен. При пожаре никто не пострадал, однако два трансформатора повреждены. По предварительным данным, возгорание произошло из-за удара молнии. Сейчас специалисты переподключают сети, чтобы вернуть электричество в дома местных жителей.

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#электричество
#пожарные
#специалисты
#возгорание
#дома
#telegram
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В Хорватии пропали 10 гандболистов из Бурунди
11 августа 2023, 08:12

Фото: iStock/Filip Viranovski

10 гандболистов из сборной Бурунди пропали без вести во время юношеского чемпионата мира, который сейчас проходит в Хорватии.
Mundo Deportivo пишет, что 10 гандболистов 2006 года рождения 9 августа уехали из университетской резиденции в Риеке в неизвестном направлении. Полицейские начали розыск пропавших.
 
Хорватия считается одной из транзитных зон, через которую иммигранты из Африки и Азии попадают в Западную Европу без законных на то оснований. Бурунди – одна из беднейших стран мира, а также одна из самых густонаселенных африканских стран. 
 
Следующий матч бурундийской сборной состоится 11 августа с Новой Зеландией.

Ранее сообщалось, что 12-летняя девочка, которая пропала в тайге в Алтайском крае более суток назад, найдена живой. Девочка ушла гулять 8 августа и не вернулась. Родители сообщили в полицию только вечером, поскольку до последнего пытались самостоятельно разыскать дочь.
 
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#гандбол
#спорт
#хорватия
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В Петербурге при странных обстоятельствах умер двухдневный малыш
Двухдневный ребенок скончался в Петербурге от множественных травм
11 августа 2023, 07:22

Фото: iStock/vmargineanu

В Кингисеппской больнице Санкт-Петербурга умер двухдневный малыш, в морге у него обнаружили множественные травмы и отравление неизвестным веществом. Об этом сообщает Telegram-канал «78».
Согласно сообщению, ребенок был в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. После его смерти патологоанатом зафиксировал на теле новорождённого множественные ушибы и ссадины мягких тканей правой лобной области, перелом костей носа со смещением. Кроме того, у ребенка была закрытая черепно-мозговая травма.

При этом анализы выявили наличие в организме ребенка неизвестного отравляющего вещества. По данному факту проводится проверка. Выясняются все причины и обстоятельства происшествия.

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