В Челябинской области женщину вывезли в лес и заставили руками вырыть могилу

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На Урале две девушки 18 и 23 лет оказались перед судом за похищение и избиение 54-летней женщины.
Telegram-канал Mash пишет, что юные россиянки совершили преступление из ревности. В апреле в поселке Кисегач Челябинской области они схватили местную жительницу и затолкали её в багажник автомобиля.
Похитительницы отвезли женщину в ближайший город Касли. В квартире избили. После чего вывезли жертву в лес и заставили голыми руками рыть могилу. Похищенной угрожали расправой и били.
После издевательств похитительницы оставили женщину в лесу и уехали.
Ранее сообщалось, что к 10 годам тюремного заключения приговорили Энн Нельсон-Кох. Она преподавала в баптистской школе города Тома округа Монро. Педагог в подвале учебного заведения совершала с ним развратные действия. На момент преступлений женщине было 67 лет, а школьнику— 14.
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Похитительницы отвезли женщину в ближайший город Касли. В квартире избили. После чего вывезли жертву в лес и заставили голыми руками рыть могилу. Похищенной угрожали расправой и били.
Ранее сообщалось, что к 10 годам тюремного заключения приговорили Энн Нельсон-Кох. Она преподавала в баптистской школе города Тома округа Монро. Педагог в подвале учебного заведения совершала с ним развратные действия. На момент преступлений женщине было 67 лет, а школьнику— 14.
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Мария Фирсова