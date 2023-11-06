В челябинском груминг-салоне до крови расчесали пса породы сиба-ину

Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
Инцидент произошёл в «Голливуде» — местном груминг-салоне.
Shot пишет, что 2-летний Тео, со слов хозяйки, «очень хороший мальчик». Никогда не кусался и не огрызался. Но во время стрижки у грумера пёс почему-то начал скулить и лаять. Сотрудница сказала, что пёс агрессивно реагирует на фен. А когда женщина вышла из салона, то увидела в окне настоящую причину беспокойства питомца.
Грумер остервенело чесала и била расчёской по голове собаку. Когда кадры жестокого обращения попали в сеть, оказалось, что следы насилия на своих питомцах замечали и другие посетители салона.
После скандала владелица салона отстранила мастера от работы, а потом уволила. Владельцы животных готовятся подавать коллективный иск в суд.
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Грумер остервенело чесала и била расчёской по голове собаку. Когда кадры жестокого обращения попали в сеть, оказалось, что следы насилия на своих питомцах замечали и другие посетители салона.
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Мария Фирсова