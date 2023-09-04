В челябинском супермаркете умер покупатель

Фото: IStock/Sergei Gnatiuk
В супермаркете Челябинска скончался посетитель.
URA.RU пишет, что посетители магазина обнаружили мужчину без сознания и вызвали скорую. Когда врачи приехали, мужчина не подавал признаков жизни. Медики констатировали смерть.
В данный момент устанавливают причину смерти челябинца. Также пока не удалось установить личность мужчины.
Ранее сообщалось, что в одном из моргов Тольятти тело умершего мужчины пролежало почти год, пока семья вела поиски своего родственника, которой забыли рассказать о смерти близкого. Также там обнаружено ещё 10 трупов, за которыми пока никто не приехал.
В сообщении уточняется, что умерший мужчина был довольно скрытным человеком, поэтому его пропаже семья не удивилась. Однако спустя некоторое время дочь мужчины заметила, что он перестал оплачивать услуги ЖКХ, чего ранее не случалось. Тогда семья приступила к его поискам, также была привлечена полиция. Но найти его не удалось.
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В данный момент устанавливают причину смерти челябинца. Также пока не удалось установить личность мужчины.
В сообщении уточняется, что умерший мужчина был довольно скрытным человеком, поэтому его пропаже семья не удивилась. Однако спустя некоторое время дочь мужчины заметила, что он перестал оплачивать услуги ЖКХ, чего ранее не случалось. Тогда семья приступила к его поискам, также была привлечена полиция. Но найти его не удалось.
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Мария Фирсова