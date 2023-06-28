В Челябинской области бешеный волк напал на местного жителя

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«Зверь прыгнул и вцепился ему в лицо», — рассказала дочь пострадавшего мужчины.
Волк искусал руку мужчины от локтя до плеча, вырвал куски кожи, лицо тоже получило повреждения.
Мужчина госпитализирован. Экспертиза установила, что волк был бешеным.
Ранее сообщалось, что пропавшую в Магадане пенсионерку задрал медведь. Пенсионерка пропала пару дней назад, на ее поиски отправились полиция и волонтеры. Сегодня ее труп был обнаружен в лесном массиве. На место происшествия прибыла группа специалистов, которые осмотрели тело и предположили, что женщину задрал медведь.