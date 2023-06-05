В Челябинской области подростка задержали за попытку поджога военкомата

Фото: Фотобанк Московской области
Студент колледжа бросил «коктейль молотова» в военкомат
В Челябинской области 17-летний студент местного колледжа задержан за попытку поджога военкомата, сообщает Telegram канал Baza.
Парень пришел к зданию военкомата в ночь с 4 на 5 июня и кинул «коктейль молотова» в дверь учреждения. Сперва подростку удалось скрыться, однако, вскоре его все же задержали.
На допросе он признался, что таким образом хотел выразить свой протест против проведения специальной военной операции.
На студента возбудили уголовное дело за диверсию.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Москве 41-летний мужчина подошел к КПП одной из воинских частей и потребовал пропустить его внутрь, иначе все вокруг взлетит на воздух.
Парень пришел к зданию военкомата в ночь с 4 на 5 июня и кинул «коктейль молотова» в дверь учреждения. Сперва подростку удалось скрыться, однако, вскоре его все же задержали.
На студента возбудили уголовное дело за диверсию.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Москве 41-летний мужчина подошел к КПП одной из воинских частей и потребовал пропустить его внутрь, иначе все вокруг взлетит на воздух.
Евгения Парфентьева