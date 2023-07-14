В Челябинской области ротвейлер искусал 2-летнего ребёнка

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В Златоусте 2-летнюю девочку госпитализировали с множеством укусов и переломами.
РЕН ТВ пишет, что ЧП случилось во время прогулки девочки с мамой. Ребёнок подошёл к вольеру частного дома, и ротвейлер покусал девочку через решётку. В вольере содержались 18 собак различных пород.
У девочки диагностированы обширные укушенные раны, перелом обеих костей левого предплечья.
Правоохранители начали проверку.
Ранее в уральском поселке Лай бойцовская собака набросилась на 10-летнего мальчика на общественном пляже, сообщает E1.RU.
По информации СМИ, ребенок возвращался с друзьями из школы. Они решили поиграть на общественном пляже, где в это время женщина выгуливала своих бойцовских собак. Животные были без поводков и намордников.
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У девочки диагностированы обширные укушенные раны, перелом обеих костей левого предплечья.
Ранее в уральском поселке Лай бойцовская собака набросилась на 10-летнего мальчика на общественном пляже, сообщает E1.RU.
По информации СМИ, ребенок возвращался с друзьями из школы. Они решили поиграть на общественном пляже, где в это время женщина выгуливала своих бойцовских собак. Животные были без поводков и намордников.
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Мария Фирсова