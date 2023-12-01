В Череповце из-за жалоб на проблемы с дикцией уволили курьера-инвалида

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Курьера с нарушениями дикции и слуха уволили из службы доставки в Череповце. Мужчина громко и не очень внятно разговаривает, что напугало одну из клиенток. Женщина написала жалобу, мужчину уволили. Как сообщает ТАСС, по факту организована проверка.
Игорь с рождения глухонемой, он инвалид третьей группы. При этом, мужчина трудоспособен.
«Прокуратура Вологодской области организовала проверку в связи с размещением в средствах массовой информации сведений об увольнении жителя Череповца с ограниченными возможностями слуха из службы доставки», — цитирует ТАСС сообщение прокуратуры.
Ранее сообщалось, что в Москве на женщину с годовалой дочкой упало стекло с 21-го этажа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак