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В Череповце из-за жалоб на проблемы с дикцией уволили курьера-инвалида

В Череповце прокуратура начала проверку увольнения курьера-инвалида
01 декабря 2023, 16:10
Фото: istock / vladans

Фото: istock / vladans

Курьера с нарушениями дикции и слуха уволили из службы доставки в Череповце. Мужчина громко и не очень внятно разговаривает, что напугало одну из клиенток. Женщина написала жалобу, мужчину уволили. Как сообщает ТАСС, по факту организована проверка.

Игорь с рождения глухонемой, он инвалид третьей группы. При этом, мужчина трудоспособен.

«Прокуратура Вологодской области организовала проверку в связи с размещением в средствах массовой информации сведений об увольнении жителя Череповца с ограниченными возможностями слуха из службы доставки», — цитирует ТАСС сообщение прокуратуры.

Кроме того, к ситуации подключился врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов. Он заявил, что позже разберется в ситуации и на данный момент никаких выводов не делает.

Ранее сообщалось, что в Москве на женщину с годовалой дочкой упало стекло с 21-го этажа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Москве на женщину с годовалой дочкой упало стекло с 21-го этажа
01 декабря 2023, 15:54

Фото: istockphoto/Yury Karamanenko

На западе Москвы на женщину, которая везла в коляске годовалую дочь, упал фрагмент остекления окна с 21-го этажа многоэтажки. Мать и дочь доставлены в больницу.
Инцидент произошел на улице Генерала Курина. Женщина гуляла с маленькой дочерью, которую везла в коляске, когда на них сверху упал фрагмент оконного стекла, выпавший с 21-го этажа. Мама и ее дочь 2022 года рождения доставлены в медицинское учреждение, передает агентство городских новостей «Москва». Их состояние не уточняется.

Дорогомиловская межрайонная прокуратура проводит надзорные мероприятия. Ведомство контролирует выяснение всех обстоятельств и причин происшедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, по результатам которой будет принято решение о применении мер прокурорского реагирования.

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Имеющего доступ к государственной тайне бывшего военного осудили за выезд из РФ
В Краснодарском крае суд оштрафовал бывшего военного за выезд из РФ
01 декабря 2023, 15:33

Фото: istock / Zolnierek

В Краснодарском крае суд оштрафовал бывшего военнослужащего, который имел доступ в гостайне, за то, что он покинул территорию РФ. Отмечается, что он не имел права выезжать из страны до 2027 года и был осведомлен об этом. Информацию сообщает Лента.ру, ссылаясь на объединенную пресс-службу судов края.

Сообщается, что мужчина в ноябре 2022 года пересек границу с Абхазией.

Бывшего военного признали виновным по части 1 статьи 283.2 УК РФ («Нарушение требований по защите государственной тайны») и назначили ему штраф в размере 200 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Украинскому нацгвардейцу дали 24 года колонии за убийство мирного жителя в Мариуполе. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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У самолёта, летевшего из Новосибирска в Талакан, отказали автопилот и закрылки
01 декабря 2023, 15:25

Фото: iStock/frentusha

У самолёта авиакомпании «ИрАэро», следовавшего из Новосибирск в Талакан, отказали автопилот и закрылки, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, внештатная ситуация произошла в ночь на 1 декабря. 

Самолёт самолёт RRJ-95 вылетел из новосибирского аэропорта Толмачёво. Спустя 8 минут полёт у самолёта отказали закрылки, предкрылки и автопилот. 

Экипаж самолёта принял решение продолжать полёт, чтобы выработать топливо. В результате, судно намотало девять кругов в зоне ожидания, после чего благополучно вернулся в аэропорт. 

На борту находились 78 пассажиров и 4 члена экипажа, никто из них не пострадал, сам самолёт также не получил никаких повреждений.

Расследованием авиаинцидента будет заниматься Росавиация.

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#топливо
#росавиация
#самолет
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Пожарные МЧС России локализовали пожар на рынке «Садовод»
МЧС: пожар на рынке «Садовод» локализован
01 декабря 2023, 15:19

Фото: iStock/Matt277

Пожар на вещевом рынке «Садовод» на юго-западе Москвы локализован на площади 600 квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России.
«Пожарные МЧС России локализовали пожар на рынке "Садовод"», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее в МЧС сообщали, что площадь пожара на рынке «Садовод» увеличилась до 600 квадратных метров. Плотная застройка способствовала быстрому распространению огня. Пожарные разбирали конструкции павильонов, которые находятся в зоне возгорания, но еще не были охвачены огнем.

Из горящего помещения спасатели МЧС России эвакуировали 350 человек. Напомним, пожар разгорелся в ТК «Садовод», который располагается на юго-востоке Москвы. Не менее двух человек пострадали при пожаре.

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Два человека пострадали при пожаре на рынке «Садовод»
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#мчс
#пожар
#пожарные
#садовод
#человек
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В результате ДТП в Челябинской области погибла семья из трёх человек
01 декабря 2023, 15:10

Фото: iStock/Motortion

В результате столкновения легкового автомобиля и грузовика в Челябинской области погибла семья из трёх человек, об этом сообщили в УГИБДД России по региону.
По информации ведомства, авария произошла в 10:30 (08:30 по московскому времени) на 171-м километре автодороги Черноречье-Чесма-Варна-Карталы-Бреды.

Предварительно, из-за голольда водитель легкового автомобиля не справился с управлением и вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

В результате столкновения, погибли все пассажиры автомобиля. Отец, мать и их 15-летняя дочь от полученных травм скончались на месте происшествия. 

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#погибшие
#челябинск
#дтп
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Пожар на «Садоводе» начался с брюк: последние события, причина возгорания
Два человека пострадали при пожаре на рынке «Садовод»
01 декабря 2023, 14:54

Фото: iStock/Distortion Media

На рынке «Садовод» в Москве произошел мощный пожар. Количество пострадавших увеличилось до двух человек. О том, что происходит в торговых павильонах в настоящее время, из-за чего произошло возгорание, и как эвакуировали людей, расскажет редакция «Радио 1».

Пожар на рынке «Садовод» в Москве 1 декабря 2023 года


О возгорании в павильонах на 20-ой линии торговых рядов, очевидцы сообщили в 12:00 по мск. По информации телеграм-канала Mash, огонь стал быстро распространятся на другие объекты, и вскоре дымом заволокло всю восточную часть рынка. Площадь возгорания составляла 150 квадратных метров, затем увеличилась до 350 кв.м.

На место происшествия прибыли пожарные, началась эвакуация людей.
 
«Внутри все было в густом дыму, в какой-то момент там началась паника», — пишет издание Readovka.

Причины пожара на «Садоводе»


Причины возгорания в настоящее время выясняются. По предварительным данным, могло произойти замыкание проводки. По информации «МК», возгорание произошло в павильонах, где продаются джинсы и брюки. Продавцы рассказали, что постоянно пользуются отпаривателями, светильниками и тумблером, что могло спровоцировать замыкание.

Пожар на вещевом рынке в Ростове-на-Дону вырос втрое
Пожар на вещевом рынке в Ростове-на-Дону вырос втрое

Один из реализаторов также добавил, что в павильоне накануне начала «искрить» розетка.

Пожар на рынке «Садовод»: пострадавшие


Вскоре после сообщений о возгорании в одном из торговых павильонов рынка, появилась информация об одном пострадавшем. Мужчина пытался спасти свой товар, надышался дымом и потерял сознание. Пострадавшего экстренно госпитализировали.
Через некоторое время было сообщено о втором пострадавшем в результате пожара. Ему оказана медицинская помощь.

Пожар на «Садоводе»: эвакуация


Часть посетителей рынка и продавцов забрались на кровлю торговых павильонов. К ликвидации последствий возгорания привлечены более 100 сотрудников МЧС, об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва». Осложняет тушение пожара плотная застройка. Оперативные службы вынуждены разбирать рядом стоящие павильоны, чтобы добраться к очагу возгорания.

По информации портала, около 350 человек были эвакуированы.

Пожар на «Садоводе»: видео


Торговые ряды на рынке «Садовод» продолжают работать. Об этом сообщили очевидцы изданию «Газета.ру».




Владелец одного из торговых павильонов сообщил, что пожарные закрыли линию, где произошло возгорание. Остальные ряды работают несмотря на сильное задымление, рассказал собеседник издания.


Рынок «Садовод в Москве»


Крупнейший крытый рынок в Юго-Восточном округе Москвы «Садовод» существует с начала 1990-х годов. Он занимает территорию более 40 гектаров. Основными направлениями торговли являются одежда и обувь, товары для дома, огорода, дачи, текстиль и т.д. Большинство интернет-магазинов и маркетплейсов сотрудничают с предпринимателями, реализующими товар на «Садоводе».

Рынок часто становится предметом внимания для правоохранителей города. Там проводятся рейды по выявлению фактов незаконной миграции и экономических преступлений.

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В Ростове-на-Дону на подъездах к горящему рынку перекрыли четыре улицы


#москва
#мчс
#пожар
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#эвакуация
#садовод
#происшествия
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В Мадриде вертолет рухнул на оживлённую трассу - видео
В Испании из-за порыва ветра вертолет упал на автостраду
01 декабря 2023, 14:48

Фото: istockphoto/AvGusT174

В столице Испании Мадриде вертолёт рухнул на оживленную автостраду. После падения воздушное судно превратилось в груду искореженного металла.
Причиной падения мог стать сильный порыв ветра, после которого низко летящий вертолет потерял управление и задел верхушки деревьев. Он упал прямо на автомобильную трассу в нескольких метрах от виадука над шестиполосной дорогой, передает телеграм-канал Readovka. 

Местные средства массовой информации пока сообщили о трёх пострадавших в результате крушения. Движение по автостраде пока ограниченно. На месте аварии работают представители экстренных служб и правоохранители, пытаясь выяснить все обстоятельства, подробности и причины происшедшего.

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#дорога
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«Шаурма без души»: В Москве продавец шаурмы погнался с тесаком за недовольным клиентом
В Москве продавец шаурмы погнался с тесаком за недовольным клиентом
01 декабря 2023, 14:32

Фото: iStock/JackF

В Москве продавец погнался с тесаком за покупателем, которому не понравилось приготовленное блюдо. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, накануне вечером молодой человек купил шаурму в палатке на Таганке в Москве. Попробовав продукт на вкус, он предъявил продавцу претензию, якобы шаурма была приготовлена без души. Оскорбленный 27 летний повар схватил тесак и погнался за недовольным клиентом, угрожая расправой.

Молодому человеку удалось сбежать от преследователя. При этом продавец шаурмы с тесаком был замечен полицейскими. Тесак у него отобрали и доставили в отделение.

Ранее сообщалось, что посетитель бара в Воронеже бросил бомбу в сторону работницы заведения из-за плохого качества алкоголя.  Отмечается, что мужчина пришёл в питейное заведение и заказал алкогольный напиток. Оставшись недовольным качеством спиртного, он решил отомстить за это работнице бара. Тогда он достал бомбу и бросил её в сторону девушки. Взрывное устройство сдетонировало и ранило женщину.


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#тела
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Взрыв поездов в Северомуйском тоннеле БАМа квалифицировали как теракт
01 декабря 2023, 14:26

Фото: iStock/fergregory

Взрыв поездов в Северомуйском тоннеле БАМа квалифицировали как теракт, об этом сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на источники.
Напомним, 29 ноября в 17:20 по московскому времени в тоннеле на перегоне Итыкит—Окусикан в Бурятии загорелась цистерна с дизельным топливом. В результате, часть вагонов вывели наружу, движение поездов в настоящий момент осуществляется по обходному маршруту. 

«Предварительно установлено, что возгорание цистерны с топливом стало следствием подрыва неустановленного взрывного устройства, находящегося предположительно под вагоном», - прокомментировал ситуацию источник издания. 

Также известно, что следователи возбудили уголовное дело по статье о террористическом акте в отношении неустановленных лиц.

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#возгорание
#бурятия
#поезд
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