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В Черкассах и Кировограде прогремели взрывы. Об этом сообщает Телеграм-канал «Военная хроника».
«В последний момент «Герани» поменяли траекторию полёта и начали атаковать цели», — говорится в публикации.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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