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В Черкассах и Кировограде прогремели взрывы

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Черкассах и Кировограде
25 июля 2023, 02:20

Фото: iStock/Vasylchenko

В Черкассах и Кировограде прогремели взрывы. Об этом сообщает Телеграм-канал «Военная хроника».

«В последний момент «Герани» поменяли траекторию полёта и начали атаковать цели», — говорится в публикации.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#Кировоград
#Черкассы
#взрыв
#Украина
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В Киеве и восьми регионах Украины объявили воздушную тревогу
25 июля 2023, 02:26

Фото: iStock/Nataliia Shcherbyna

В ряде регионов Украины, включая Киев и Киевскую область, объявлена воздушная тревога. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Уточняется, что воздушная тревога прозвучала в Кировоградской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Одесской и Черкасской областях.

Тревогу также объявили в районах Херсонской и Запорожской областей, подконтрольных Киеву.

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#Украина
#воздушная тревога
#Киев
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В Саратовской области в ДТП с лошадью погиб человек
В Саратовской области минивэн столкнулся с лошадью, погибла женщина
24 июля 2023, 23:25

Фото: Фотобанк Московской области

В Саратовской области минивэн на дороге врезался в лошадь. В результате ДТП один человек погиб, шесть пострадали, пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управлении ГИБДД.
Уточняется, что ДТП произошло в 22:45 (21:45 по московскому времени) на автодороге неподалеку от поселка Столяры Озинского района.

«По предварительным данным, водитель, управляя автомобилем Lada Largus, в пути следования допустил наезд на животное — лошадь. В результате ДТП женщина 1971 года рождения погибла, водитель и пять пассажиров доставлены в медучреждение», — цитирует агентство сообщение пресс-службы управления.

В ГИБДД добавила, что в результате столкновения лошадь погибла.

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На Кольском полуострове пропали 12 школьников из Москвы
#ДТП
#лошадь
#Саратовская область
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В Израиле автомобиль въехал в толпу протестующих
Полиция Израиля: Трое человек ранены из-за наезда автомобиля на толпу протестующих
24 июля 2023, 23:15

Фото: iStock/joseh51camera

В Израиле в результате наезда легкового автомобиля на толпу протестующих недалеко от города Кфар-Саба получили ранения трое человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на израильскую полицию.
Уточняется, что подозреваемый в наезде в настоящее время задержан.

В соцсетях было распространено видео, на котором автомобиль намеренно таранит толпу демонстрантов, перекрывших в знак протеста против судебной реформы шоссе 533.

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В Москве мужчину зарезали и скинули его труп с 11-ого этажа
24 июля 2023, 22:35

Фото: iStock/Motortion

В Москве в квартире многоэтажного дома был зарезан мужчина, после чего его выбросили из окна 11-ого этажа. Об этом сообщает столичная прокуратура.
Из сообщения следует, что ЧП произошло на улице Сталеварова. Под окнами дома было обнаружено тело 35-летнего Максима Колесникова. На трупе обнаружено не менее одиннадцати ножевых ранений.

При этом в квартире, из которой было выброшено тело убитого, находился молодой человек 1992 года рождения, предположительно, в сильном алкогольном опьянении. В квартире также обнаружены следы крови. Сейчас на месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного комитета Москвы. Выясняются все обстоятельства убийства.

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#убийство
#Москва
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На Кольском полуострове пропали 12 школьников из Москвы
На Кольском полуострове во время похода пропали 12 школьников из Москвы
24 июля 2023, 22:17

Фото: iStock/6okean

На Кольском полуострове пропало 12 московских школьников, которые отправились в поход на байдарках. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на собственный источник в экстренных службах.
Из сообщения следует, что несколько школьников из Москвы отправились в Мурманскую область, чтобы совершить поход на байдарках в сопровождении инструкторов.

«Однако в установленное время на связь не никто из группы не вышел, установить их местоположение не удается уже почти двое суток», - говорится в сообщении.

Всего в пропавшей группе 14 человек. 12 школьников и два инструктора. Ведутся их поиски.

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#школьники
#байдарки
#поход
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В Новой Москве рухнул беспилотник
24 июля 2023, 22:00

Фото: iStock/z1b

В Новой Москве у частного дома в ​посёлке Первомайское ​рухнул беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в экстренных службах.
Согласно сообщению, при падении беспилотника никто не пострадал. Также повреждений на земле нет.

«Беспилотный летательный аппарат вертолетного типа без взрывного устройства упал в ТиНАО, в Первомайском, возле частного домовладения на улице Ленина. Повреждений и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Напомним, 24 июля в Минобороны России сообщили, что украинские формирования пытались атаковать объекты в Крыму при помощи 17 беспилотников, все дроны удалось перехватить. Кроме того, утром 24 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку по объектам на территории города Москвы. Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение. В результате пресеченной террористической атаки киевского режима пострадавших нет.

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#беспилотник
#Новая Москва
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В Подмосковье загорелась электричка, следовавшая из Москвы в Тверь
24 июля 2023, 21:36

Фото: iStock/Inna Polekhina

Под Солнечногорском на станции Подсолнечная из-за обрыва контактного провода загорелась электричка, которая следовала из Москвы в Тверь. Об этом сообщает пресс-служба главка МЧС по Подмосковью.
Согласно сообщению, возгорание возникло около 21.00 на крыше одного из вагонов электрички.

«До прибытия пожарных люди вышли. Никто не пострадал. Площадь возгорания составила два квадратных метра», - передаёт РИА Новости.

Движение поездов в сторону Твери временно приостановлено. На данный момент возгорание полностью ликвидировано.

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#электричка
#пожар
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В «Острове мечты» прокомментировали инцидент с травмированием ребенка
24 июля 2023, 21:06

Фото: iStock/OlgaKorica

В связи с сообщением о травме ребенка на аттракционе «Полет в туннеле» сотрудниками парка «Остров мечты» были проведены все необходимые действия, которые предполагаются при травмировании посетителей. Об этом специально для «Радио 1» сообщили в пресс-службе парка.
Напомним, ранее стало известно, что семилетнему ребенку травмировали половой орган в парке аттракционов «Остров мечты» в Москве из-за того, что сотрудник неправильно пристегнул его перед катанием. 

В сообщении говорится, что 23 июля женщина обратилась в администрацию парка с жалобой на травму своего ребенка, которую он получил при катании на аттракционе «Полет в тоннеле». Таким образом, ответственные сотрудники парка развлечений незамедлительно приняли все необходимые меры. Женщине была предложена медицинская помощь, от которой она отказалась. Тогда была вызвали бригада скорой помощи, а также проведена проверка заявленного инцидента.

«В результате было установлено, что каких-либо жалоб на состояние здоровья мальчика от посетительницы и самого ребенка в период как непосредственного использования аттракциона, так и длительное время после, в адрес присутствующих работников не поступало», - говорится в сообщении пресс-службы.

При этом уточняется, что в результате просмотра камер видеонаблюдения стало очевидно, что нарушения работы аттракциона не было. Также действия ребенка никак не указывали на то, что ребенок травмирован.

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#«Остров мечты»
#ребенок
#аттракционы
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В Ингушетии женщина похитила новорождённого ребёнка из роддома
24 июля 2023, 20:49

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Ингушетии женщина отправится под суд за то, что украла новорождённого ребенка у своей знакомой прямо из роддома. Об этом сообщает следственный комитет по региону.
Из сообщения следует, что в 2018 году подозреваемая познакомилась в Сети с несовершеннолетней девушкой, которая рассказала ей о своей нежелательной беременности и намерениях тайно родить. Тогда женщина решила украсть будущего ребенка. Когда наступило время родов, она определили роженицу в роддом по своим документам, где и родился нежеланный мальчик.

«Затем женщина сообщила девушке, что ее ребенок скончался и, пользуясь тем, что в роддом были представлены ее анкетные данные, забрала ребенка втайне от матери», - говорится в сообщении ведомства.

Об этом стало известно в ходе расследования другого дела. Таким образом, женщине предъявили обвинение в похищении несовершеннолетнего человека. Теперь ей грозит до 12 лет лишения свободы.

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