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В Черустях вытащили из грязи спешившую к пациенту скорую помощь

20 октября 2023, 22:52
Фото: Мособлпожспас

Фото: Мособлпожспас

Работники Мособлпожспаса вытащили застрявшую на размокшей от дождя дороге машину скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Инцидент произошёл в посёлке Черусти Шатурского городского округа. Автомобиль медиков застрял на пути к больному. Самостоятельно вывести его на твёрдое место водитель не смог.

Прибыв на место вызова, работники противопожарно-спасательной службы закрепили на автоцистерне буксировочный трос и вытащили транспортное средство из грязевого плена на асфальт. После этого скорая благополучно добралась по объездной дороге до пациента.

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Российский транспортный самолет Ил-76МД загорелся на военном аэродроме в Душанбе
20 октября 2023, 22:37

Фото: iStock/Kesu01

Российский военно-транспортный самолет Ил-76МД загорелся во время взлета с военного аэродрома в столице Таджикистана Душанбе, сообщает Telegram-канал Baza.
По предварительной информации, инцидент произошёл в ночь с 19 на 20 октября. 

При разгоне на взлетно-посадочной полосе у самолета взорвалось колесо, после чего начался пожар. Воздушное судно выкатилось за пределы ВПП и полностью сгорел. 

На борту находился экипаж в составе восьми человек, никто из них не пострадал.

Подробности происшествия устанавливаются. 

20 октября направлявшийся из Москвы в Томск самолёт Boeing 737-800 авиакомпании S7 был вынужден совершить экстренную посадку в Новосибирске из-за «отказа одной силовой установки». На борту при этом находилось 165 пассажиров, но никто, к счастью не пострадал.

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На Кубани наказали сотрудников спецшколы, в которой ребенок потерял селезёнку
20 октября 2023, 22:11

Фото: iStock/Rawf8

В Краснодарском крае шесть сотрудников спецшколы получили дисциплинарные взыскания, после того их ученик потерял селезенку в драке, об этом сообщили в прокуратуре по региону.
По информации СМИ, происшествие случилось в середине сентября в специальном учебно-воспитательном учреждении в станице Переясловская.

Между двумя подростками произошла ссора, в результате которой 16-летний ученик нанёс 15-летнему травму живота. Пострадавшего доставили в больницу, где ему пришлось удалить селезенку.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровья несовершеннолетнему. Подозреваемый находится в СИЗО с 16 сентября. 

«В адрес директора учреждения внесено представление об устранении нарушений законодательства и недопущению их впредь. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, шесть сотрудников учреждения привлечены к различным видам дисциплинарного взыскания», - прокомментировали ситуацию в прокуратуре.

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Водитель Mazda сбил трёхлетнего ребёнка на востоке Москвы
20 октября 2023, 21:59

Фото: iStock/Aleksei Andreev

На востоке Москвы водитель Mazda сбил трехлетнего ребенка на пешеходном переходе, об этом сообщает прокуратура столицы в своем Telegram-канале.
«На ул. 1-я Владимирская 37-летний водитель автомобиля «Мазда» совершил наезд на малолетнего ребенка, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу в сопровождении мамы», - прокомментировали ситуацию представители прокуратуры. 

Пострадавшую трёхлетнюю девочку госпитализировали в медицинское учреждение.

Отмечается, что правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства происшествия. 

15 октября в Екатеринбурге водитель сбил 11-летнего мальчика, переходившего дорогу по пешеходному переходу, и скрылся с места происшествия.

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#госпитализация
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Росгвардейцы задержали пару, укравшую инструменты из супермаркета в Люберцах
20 октября 2023, 21:52

Фото: Росгвардия МО

В Люберцах сотрудники Главного управления Росгвардии Московской области задержали мужчину и женщину, обокравших местный строительный магазин. Ущерб превысил 10 тыс рублей, сообщили в пресс-службе силового ведомства.
Росгвардейцы прибыли по сигналу тревоги в охраняемый магазин. Как выяснилось, выбрав строительный инструмент, пара злоумышленников незаметно переложила его из корзины в личную сумку. Нарушители заранее просмотрели углы обзора камер видеонаблюдения и подобрали самый удачный для манёвра ракурс.
 
Однако пронести краденное мимо кассы не удалось, так как сотрудники магазина вызвали правоохранителей.
 
Стражи порядка задержали злоумышленников на выходе из супермаркета и передали сотрудникам полиции. Задержанными оказались 39-летняя и 47-летний жители Москвы.

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#московская область
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Иракский иммигрант решил повторить акцию с сожжением Корана
SR: иракский иммигрант решил повторить акцию с сожжением Корана в Швеции
20 октября 2023, 20:31

Фото: iStock/strixcode

Иммигрант из Ирака Салван Момика планирует повторить сожжение Корана в Стокгольме в предстоящую субботу. Об этом сообщает радио Sveriges Radio.
Напомним, что прошлые акции с сожжением Корана могли быть главной причиной теракта против шведских футбольных болельщиков в Брюсселе в прошедший понедельник, 16 октября. В результате начатой тунисцем Абдесалем Лассуэда стрельбы погибли двое граждан Швеции, один был ранен.

Радио отмечает, что полиция дала иммигранту разрешение на проведение массового собрания в столице Швеции, во время которого, предполагается, проведение новой акции Момика.

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На Урале ищут рецидивиста, душившего женщин в Перми и Екатеринбурге
20 октября 2023, 20:30

Фото: iStock/demaerre

Полиция разыскивает рецидивиста, который нападал на женщин в Перми и Екатеринбурге, сообщает E1.RU.
В нападениях на женщин в Перми подозревают 45-летнего Евгения Андреева. 

Ранее его подозревали в изнасиловании 22-летней екатеринбурженки весной 2023 года. По информации следствия, он предложил подвезти девушку до дома. В безлюдном месте он остановил автомобиль, связал девушку ее же лосинами, несколько часов насиловал, а затем отвез домой. На допросе он заявил, что все произошло по обоюдному согласию. Андреева отправили под домашний арест, однако, он срезал браслет и сбежал. 

Сейчас разыскиваемого подозревают в нападениях на женщин в Перми. Неизвестный набрасывается на случайных прохожих, приставляет нож к горлу, душит и пытается изнасиловать. За восемь дней он совершил нападение на трех девушек. К счастью, всем им удалось сбежать.

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В Петербурге проходят масштабные обыски по делу «азербайджанской мафии»
20 октября 2023, 19:43

Фото: iStock/Dzurag

В Санкт-Петербурге проходят масштабные обыски по делу «азербайджанской мафии», сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, полицейские работают более чем по 20 адресам, связанным с 18-летним Тимуром Мухтаровым и его подельниками. Сейчас ведётся поиск других участников банды, которых могли сдать задержанные подельники, в том числе 17-летнего Тимура Мамедова, который подался в бега и находится в розыске.

Всего фигурантами дела сейчас выступают восемь человек. Главный их них - 18-летний администратор блога, все еще разыскивается. Напомним, инцидентом начали заниматься после того, как него обратил внимание глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он поручил возбудить уголовное дело по статье «Хулиганство».

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#санкт-петербург
#избиение
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В Мытищах росгвардейцы поймали в магазине похитителей обуви
20 октября 2023, 19:33

Фото: Росгвардия МО

В Мытищах сотрудники Росгвардии по Московской области задержали граждан, которые пытались украсть обувь из магазина. Об этом сообщили в пресс-службе силового ведомства.
Экипаж вневедомственной охраны прибыл в магазин по сигналу срабатывания тревожной сигнализации. Как выяснилось, двое посетителей попали в объективы камер видеонаблюдения в момент кражи. Находчивые воры заранее принесли с собой в торговый зал плоскогубцы, и, сняв антикражные датчики с двух пар кроссовок, попытались покинуть магазин в обновках.
 
Росгвардейцы задержали злоумышленников и доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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#росгвардия
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#магазин
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#обувь
#московская область
#мытищи
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К штаб-квартире ООН в Женеве вышли демонстранты
На акцию поддержки Палестины вышли более 200 человек к зданию ООН в Женеве
20 октября 2023, 19:13

Фото: iStock/SanderStock

Перед зданием штаб-квартиры ООН в Женеве собралось порядка 200 человек, которые выступают с поддержкой Палестине и осуждают отсутствие реакции ООН касаемо ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА Новости.
Корреспондент агенства, находящийся на месте событий, отмечает, что огромное количество людей, несмотря на плохую погоду, вышло, чтобы поддержать Палестину. Среди демонстрантов преобладают женщины, которые размахивают палестинскими флагами и выкрикивают обвинительные лозунги в адрес Организации. 

Студентка, участвующая в демонстрации, сообщила, что ООН забывает о своих обязательствах пред гражданами, которые стали жертвами геноцида со стороны Израиля. И всё это на фоне молчания Запада, подчеркнула демонстрантка. 

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#палестина
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#митинг
#протесты
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