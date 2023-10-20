В Черустях вытащили из грязи спешившую к пациенту скорую помощь

Фото: Мособлпожспас
Работники Мособлпожспаса вытащили застрявшую на размокшей от дождя дороге машину скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
Прибыв на место вызова, работники противопожарно-спасательной службы закрепили на автоцистерне буксировочный трос и вытащили транспортное средство из грязевого плена на асфальт. После этого скорая благополучно добралась по объездной дороге до пациента.
Читайте также:
Подмосковные спасатели освободили спящего ребёнка из запертой машины
Подмосковные спасатели помогли 150-килограммовому пациенту, уснувшему с сигаретой
Спасатели сняли с козырька магазина пострадавшего из-за девушки жителя Красногорска
Лора Луганская