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В четырёх областях Украины объявлялась воздушная тревога

22 октября 2023, 02:47
Фото: iStock/anutr_tosikirul

Фото: iStock/anutr_tosikirul

Воздушная тревога объявлялась в Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения Украины.

Ранее украинские Telegram-каналы сообщили о взрывах в Кривом Роге и Херсоне (в последнем — уже в третий раз за последние сутки). Также была объявлена воздушная тревога в Одесской, Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях Украины.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#украина
#воздушная тревога
#взрывы
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«Общественное»: В Херсоне в третий раз за сутки произошли взрывы
21 октября 2023, 23:57

Фото: iStock/Ivan_Kocha

Новые взрывы произошли в контролируемом властями Украины Херсоне, сообщает издание «Общественное». Это уже третье сообщение о взрывах на территории города за последние сутки
Какие-либо подробности случившегося не приводятся. Тревога в подконтрольной властям Украины части Херсонской области не объявлялась.

Ранее украинские Telegram-каналы сообщили о взрывах в Кривом Роге. Также была объявлена воздушная тревога в нескольких регионах Украины, а именно в Одесской, Днепропетровской, Николаевской и Кировоградской областях.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#украина
#взрывы
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Бастрыкин потребовал доклад о действиях мигрантов, нападавших на детей
СК: Бастрыкин потребовал доклад о действиях мигрантов, нападавших на детей
21 октября 2023, 21:50

Фото: сайт Кремля

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту противоправных действий мигрантов в отношении детей в Самарской области. Об этом сообщили в телеграм-канале СК РФ.
Ранее глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявил, что мигрантов, которые угрожали губернатору Самарской области Дмитрию Азарову, задержали. По словам главы комитета Госдумы, задержанными оказались два брата, уроженцы Таджикистана. 

Напомним, в период с 15 по 17 октября в Самаре произошло несколько драк между подростками и мигрантами. В результате побоищ некоторые их участники получили травмы.

Возбуждены уголовные дела о хулиганстве и умышленном причинении вреда здоровью. Пять обвиняемых по данному делу арестованы.

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В Палестине заявили об израильском обстреле рынка в Газе, есть погибшие

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#заявление
#драка
#подростки
#мигранты
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В Палестине заявили об израильском обстреле рынка в Газе, есть погибшие
МВД Палестины заявило об израильском обстреле рынка Нусейрат в Газе
21 октября 2023, 20:57

Фото: iStock/Mikhail Dmitriev

МВД Палестины сообщило об израильском обстреле рынка Нусейрат в секторе Газа, есть погибшие и пострадавшие.
Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант сообщил, что ливанская организация «Хезболла» приняла решение вступить в конфликт против Израиля и поэтому ей придется заплатить за удары по военным объектам и войскам на севере государства. Об этом сообщает The Times of Israel.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#мид
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#палестина
#израиль
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В Италии избили болельщиков из Сербии
21 октября 2023, 19:35

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Четверо сербских болельщиков попали в больницу после нападения в Италии.
В Италии четверо болельщиков сербского баскетбольного клуба «Црвены Звезды» госпитализированы после нападения, рассказали в пресс-службе клуба.
 
Сербский клуб уступил «Виртусу» со счетом 79:85. После матча на группу болельщиков напали итальянские фанаты.
 
«Клуб находится в контакте с семьями фанатов, которые в качестве меры предосторожности после нападения были доставлены в больницу», —информирует клуб.
Пострадавшими болельщиками оказались студенты. Фанатов уже выписали из больницы.

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#спорт
#происшествие
#баскетбол
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В Москве скончалась женщина, которая упала на пути в метро
21 октября 2023, 19:19

Фото: iStock/hank5

Пассажирка, упавшая на пути в московском метро на станции «Пражская», умерла.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД по столице.

«По последним данным, женщина от полученных травм умерла», —рассказал собеседник ТАСС.
Также в этот день на Серпуховско-Тимирязевской линии от «Бульвара Дмитрия Донского» до «Южной» приостановили движение на путях. Сейчас поезда следуют по графику.

Ранее сообщалось, что смертельное ДТП случилось в Красноярском крае. Вечером 21 октября на 237 км автодороги Р-257 «Енисей» в Новоселовском районе случилось ДТП. По предварительной информации МВД, ВАЗ-2107 выехал на встречную полосу. Там произошло столкновение с иномаркой Toyota Raum.

«Водитель и двое взрослых пассажиров ВАЗ-2107 погибли. Также в автомобиле пострадали двое несовершеннолетних. В иномарке пострадали водитель и пассажир», - сообщили в МВД.
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#москва
#метро
#чп
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В Екатеринбурге нашли 38-летнюю мать, которая писала мужу «из ада»
21 октября 2023, 18:49

Фото: iStock/artolympic

В Екатеринбурге нашли 38-летнюю Анастасию Веревкину, писавшую мужу «из ада».
«КП» пишет, что пропавшая всё это время была в Екатеринбурге. Она не хотела общаться со своими родственниками. Женщина жива и здорова.
 
В середине апреля нынешнего года вместе со своим мужем Дмитрием женщина уехала из Омска, оставив дочь со своей мамой. В Екатеринбурге семейная пара остановились в работном доме.
 
Во время прогулки в парке супруги очень сильно поругались. Супруг оставил её одну на скамейке. Когда он вернулся, женщины уже не было. Спустя время женщина написала сообщение: «Я в аду! Помоги».

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#екатеринбург
#чп
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Во Франции задержали пытавшегося пронести соляную кислоту в лицей подростка
BFMTV: во Франции задержали несшего соляную кислоту в лицей подростка
21 октября 2023, 17:50

Фото: iStock/artolympic

Полиция во французском департаменте Приморская Сена задержала лицеиста сирийского происхождения, который пытался пронести в образовательное учреждение соляную кислоту для изготовления взрывчатки. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
Отмечается, что взрывчатку в лицее 17-летний злоумышленник хотел изготовить в пятницу, 20 октября. По информации агентства, он находился под наблюдением  отдела по профилактике радикализации в 2020 и 2021 годах.

Ранее сообщалось, что неизвестный с холодным оружием атаковал школу в городе Аррас на севере Франции. Ранено несколько человек, один преподаватель убит. По информации главы МВД Франции Жеральда Дарманена, преступник задержан сотрудниками полиции. За последние сорок лет подобные атаки привели к смерти около десяти учителей.

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#человек
#преподаватель
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В Великобритании шторм «Бабет» унёс жизни трёх человек
21 октября 2023, 17:49

Фото: iStock/shadrin_andrey

В некоторых частях Шотландии объявлено красное предупреждение об опасности.
360tv сообщает, что из-за урагана без света остались примерно 4000 человек. Уровень воды в реках поднимается и вызывает наводнения, людей эвакуируют.  
 
Накануне из-за шторма аэропорт Лидс-Брэдфорд закрыли после того, как пассажирский самолет при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате ливней и наводнений на северо-востоке Ливии превысило 11 тысяч человек. Пропавшими без вести числятся 20 тысяч человек. Такие данные приводит ливийское общество Красного Полумесяца.

Циклон «Даниэль» обрушился на северо-восточное побережье Ливии и принес с собой штормовой ветер и обильные ливни с грозами, передает телеканал Al Arabiya. Были затоплены жилые дома, больницы и другие важные социальные объекты. Сильнее всего пострадал город Дерна в области Киренаика, четверть которого просто смыло водой в море.

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#шторм
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В Красноярском крае в аварии погибли три человека
21 октября 2023, 17:24

Фото: iStock/Anton Novikov

Смертельное ДТП случилось в Красноярском крае.
Вечером 21 октября на 237 км автодороги Р-257 «Енисей» в Новоселовском районе случилось ДТП. По предварительной информации МВД, ВАЗ-2107 выехал на встречную полосу. Там произошло столкновение с иномаркой Toyota Raum.
 
«Водитель и двое взрослых пассажиров ВАЗ-2107 погибли. Также в автомобиле пострадали двое несовершеннолетних. В иномарке пострадали водитель и пассажир», - сообщили в МВД.
На дороге организовано реверсивное движение. На месте аварии работает следственно-оперативная группа.

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#авария
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