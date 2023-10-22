В четырёх областях Украины объявлялась воздушная тревога

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Воздушная тревога объявлялась в Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения Украины.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
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