В Чите мужчину заключили под стражу за попытку похитить восьмилетнюю девочку

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В Чите арестовали 31-летнего мужчину, который пытался похитить восьмилетнюю девочку, сообщает Следственный комитет РФ по региону.
По информации ведомства, 19 июля мужчина пригласил восьмилетнюю девочку к себе в машину, однако, она сразу же отказалась. Тогда злоумышленник попытался затащить школьницу в автомобиль силой. К счастью, девочка успела окликнуть свою 13-летнюю сестру, которая находилась неподалеку. Заметив подростка, мужчина скрылся с места преступления.
Сестры рассказали обо всем родителям, которые написали заявление в полицию. Злоумышленника быстро вычислили по камерам видеонаблюдения и задержали. Он частично признал свою вину.
Сегодня суд заключил преступника под стражу.
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Сестры рассказали обо всем родителям, которые написали заявление в полицию. Злоумышленника быстро вычислили по камерам видеонаблюдения и задержали. Он частично признал свою вину.
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Евгения Парфентьева