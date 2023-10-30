В читинском роддоме у 25 женщин выявили острую кишечную инфекцию

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Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю инициировало эпидрасследование из-за массовой острой кишечной инфекции в родильном доме №1 в Чите.
РИА Новости пишет, что у 25 женщин выявили расстройство желудочно-кишечного тракта. Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное.
По словам сотрудников роддома, приняты меры по недопущению возникновения и распространения инфекционных заболеваний.
Ранее сообщалось, что В Рязанской области произошла вспышка норовируса среди школьников. с проблемой столкнулись ученики и сотрудники школы №1 им. В. П. Екимецкой. Всего с 26 октября зафиксирован 91 случай. Все заболевшие получают лечение и находятся под медицинским наблюдением.
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«Специалисты проводят эпидрасследование по случаям выявления острой кишечной инфекции (ОКИ) у пациентов с обследованием организатора питания, поставляющего в родильный дом пищу, компании «Медфуд»», — рассказали в Роспотребнадзоре.
Ранее сообщалось, что В Рязанской области произошла вспышка норовируса среди школьников. с проблемой столкнулись ученики и сотрудники школы №1 им. В. П. Екимецкой. Всего с 26 октября зафиксирован 91 случай. Все заболевшие получают лечение и находятся под медицинским наблюдением.
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Мария Фирсова