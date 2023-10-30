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В читинском роддоме у 25 женщин выявили острую кишечную инфекцию

30 октября 2023, 08:37
Фото: istockphoto/Natalia Kuzina

Фото: istockphoto/Natalia Kuzina

Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю инициировало эпидрасследование из-за массовой острой кишечной инфекции в родильном доме №1 в Чите.
РИА Новости пишет, что у 25 женщин выявили расстройство желудочно-кишечного тракта. Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное.
«Специалисты проводят эпидрасследование по случаям выявления острой кишечной инфекции (ОКИ) у пациентов с обследованием организатора питания, поставляющего в родильный дом пищу, компании «Медфуд»», — рассказали в Роспотребнадзоре.

По словам сотрудников роддома, приняты меры по недопущению возникновения и распространения инфекционных заболеваний.

Ранее сообщалось, что В Рязанской области произошла вспышка норовируса среди школьников. с проблемой столкнулись ученики и сотрудники школы №1 им. В. П. Екимецкой. Всего с 26 октября зафиксирован 91 случай. Все заболевшие получают лечение и находятся под медицинским наблюдением.

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#роспотребнадзор
#беременные женщины
#больница
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В Республике Саха при жёсткой посадке вертолета Ми-2 пострадали два человека
30 октября 2023, 08:54

Фото: istockphoto/RobsonPL

Вертолет Ми-2 жёстко сел под Тикси в Республике Саха.
Telegram-канал 112 пишет, что пострадали два человека. На борту находились пять человек.

Накануне сообщалось, что вертолет Ми-8 с 16 пассажирами экстренно приземлился в Ненецком автономном округе.

Вертолет Ми-8 АО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» экстренно сел в Ненецком автономном округе. По предварительной информации, из-за отказа одного из двигателей, пишет Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Вертолет с 16 пассажирами и тремя членами экипажа 29 октября летел из Нарьян-Мара. У месторождения им. А. Титова отказал левый двигатель. Несмотря на поломку, вертолёт благополучно приземлился в пункте назначения.

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#вертолёт
#чп
#авария
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Россиянин избил металлическим предметом сына
В Саратове госпитализировали избитого отцом 17-летнего подростка
30 октября 2023, 08:48

Фото: istock / sudok1

​​​​​В Саратове мужчина избил несовершеннолетнего сына. Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на региональное управление СК РФ.
По информации ведомства, 27 октября 37-летнийотец нанес удары по всему телу своему 17-летнему сыну металлическим предметом. Парень госпитализирован. Происшествие случилось в квартире дома на улице Романтиков.

Горе-отца задержали и поместили под стражу. Против него возбудили уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). 

Ранее сообщалось, что на одной из детских площадок Краснодара произошёл инцидент. Женщина подошла к 73-летней пенсионерке, повалила её на землю и начала избивать руками и ногами. Таким образом она мстила за то, что пожилая женщина ударила ее младшего сына. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#избиение
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Из-за беспорядков в аэропорту Махачкалы пострадали девять полицейских
МВД заявил о задержании 60 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы
30 октября 2023, 08:29

Фото: istock / blinow61

Во время беспорядков в аэропорту Махачкалы установили 150 участников, из них уже задержаны 60 нарушителей. Они доставлены в территориальные отделы полиции для дальнейшего разбирательства. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Также сообщается о девяти пострадавших представителей правопорядка, двое из них находятся в больнице.

Напомним, вечером 29 октября толпа протестующих ворвалась в аэропорт Махачкалы, намереваясь «вычислить евреев». Порядка сто прибывших пытались войти в каждое помещение и выкрикивали антисемитские лозунги.

Полиция проводит дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия по установлению всех причастных к беспорядкам. На данный момент аэропорт закрыт и находится под полным контролем полиции. Возобновить работу аэропорта планируют к 31 октября.

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#аэропорт
#полиция
#мероприятия
#рф
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Учительница отправляла 16-летнему школьнику видео своей мастурбации
30 октября 2023, 08:11

Фото: IStock/kicsiicsi

В США арестована учительница из штата Миссури, которая отправляла 16-летнему ученику свои обнаженные фото и видео мастурбации.
KYTV-TV Springfield пишет, что в суде оказалась 24-летняя Рикки Линн Лафлин, работавшая в школе города Сент-Джеймс. Она отправила подростку непристойные фотографии и видеоролики, на которых удовлетворяет себя фаллоимитатором.
 
По данным New York Post, женщина просила школьника присылать ей фото своих гениталий. Подросток рассказал полиции, что после начала их общения в мессенджере «всё развивалось очень быстро», а потом Лафлин поцеловала его и стала настаивать, чтобы они занялись сексом, но парень отказался, почувствовав «большой дискомфорт».
 
При этом Лафлин предупреждала 16-летнего мальчика, что ей может грозить тюрьма. Она просила удалить отправленные сообщения. В школе начали распространяться слухи об их отношениях. При этом возраст согласия в штате Миссури начинается в 17 лет.
 
Полиция узнала обо всём 19 октября. Девушку арестовали и предъявили несколько обвинений, в их числе попытка изнасилования несовершеннолетнего, хранение детской порнографии, сексуальная эксплуатация, уничтожение улик и предоставление порноматериалов ребенку.
 
Лафлин сейчас в тюрьме. Ей назначен залог в размере 100 тысяч долларов. Первое судебное слушание пройдёт 20 ноября.

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#секс
#школьники
#отношения
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Израиль нанес удар по военным объектам Сирии
ЦАХАЛ сообщил об обстреле со стороны Сирии и ведет ответный огонь
30 октября 2023, 08:08

Фото: istock / Oleksii Liskonih

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совершила удар по военным объектам на территории Сирии. Об этом сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля.
Сообщается, что самолет нанес удар по военной инфраструктуре на сирийской территории в ответ на запуски ракет, которые были совершены из Сирии по Израилю в воскресенье, 29 октября.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что ситуация после ударов Соединенных Штатов по двум принадлежащим, по версии Америки, Ирану объектам в Сирии в ответ на прошлые атаки по своим позициям может обостриться. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#самолет
#армия
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#удар
#израиль
#сирия
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Появилась информация о состоянии пострадавших из-за беспорядков в аэропорту Махачкалы
Минздрав: При беспорядках в Махачкале пострадали полицейские и гражданские
30 октября 2023, 07:09

Фото: istock / PeopleImages

Министерство здравоохранения России в телеграм-канале сообщает, что из-за беспорядков в аэропорту Махачкале оказались ранены сотрудники полиции и гражданские.

«Лечением 10 пострадавших в результате инцидента в аэропорту Махачкалы заняты медики республиканских стационаров», — сказано в сообщении.
Отмечается, что состояние двух раненых оценивается как тяжелое. Согласно сведеньям ведомства, медицинские работники делают все возможное, чтобы спасти жизнь раненых. 

Напомним, вечером 29 октября толпа протестующих ворвалась в аэропорт Махачкалы, намереваясь «вычислить евреев». Порядка сто прибывших пытались войти в каждое помещение и выкрикивали  антисемитские лозунги.

Ранее сообщалось, что аэропорт в Махачкале временно закрыт для приема воздушных судов до 31 октября, сообщили на сайте Росавиации в связи с произошедшими беспорядками. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#аэропорт
#жизнь
#медики
#сотрудники
#работники
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Росавиация скорректировала работу аэропорта Махачкалы после беспорядков
Росавиация: аэропорт Махачкалы будет закрыт до 31 октября
30 октября 2023, 06:31

Фото: iStock/undefined undefined

Аэропорт в Махачкале будет временно закрыт для приема воздушных судов до 31 октября, сообщили на сайте Росавиации. Ранее ведомство объявило о закрытии аэропорта до 6 ноября в связи с произошедшими беспорядками.
«Период временного закрытия аэропорта Махачкалы для приема воздушных судов будет действовать, по предварительным данным, до 31 октября 2023 года, до 02:59 по московскому времени», — сообщила Росавиация.
Отмечается, что аэропорт будет вновь открыт после проведения тщательной проверки спецслужбами аэровокзала, аэродрома и прилегающей территории.

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#проверки
#росавиация
#меры
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Минздрав Дагестана назвал число пострадавших из-за беспорядков в Махачкале
Минздрав: Из-за беспорядков в Махачкале пострадали 20 человек
30 октября 2023, 05:29

Фото: iStock/Motortion

В настоящее время в стационарах Махачкалы находятся десять человек, пострадавших в ходе беспорядков в аэропорту. Об этом говорится в Телеграм-канале минздрава Дагестана.
«Пострадавшие средней степени тяжести и тяжелые есть как среди полицейских, так и среди гражданских лиц. Двое человек в крайне тяжелом состоянии», — проинформировали в ведомстве.

Уточняется, что ещё более десяти человек с лёгкими ранениями получили медицинскую помощь амбулаторно.

В воскресенье, 29 октября, вечером после прибытия рейса из Тель-Авива на взлетно-посадочную полосу аэропорта Махачкалы прорвалась толпа. Предполагается, что они ищут прилетевших граждан Израиля. Самолёты, которые должны были совершить посадку в Махачкале, перенаправили на другие аэродромы.

По словам местных властей, ситуация в аэропорту столицы Дагестана находится под контролем. Сейчас на месте происшествия работают силовые службы и руководители нескольких ведомств. Также власти призвали жителей ограничить движение по трассе Махачкала — Каспийск.

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Развозжаев: Черноморский флот отражает атаку БПЛА над морем в Севастополе
30 октября 2023, 04:59

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев заявил, что силы Черноморского флота, по предварительным данным, отражают над акваторией города атаку беспилотников ВС Украины.
«Громкие звуки — это на внешнем рейде над акваторией по предварительной информации Черноморский флот отбивает атаку БПЛА», — написал глава региона в своём Телеграм-канале.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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