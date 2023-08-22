В «ЧМК» объяснили что за рыжий дым валил из труб металлургического завода

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В пресс-службе «Челябинского металлургического комбината» объяснили природу рыжих выбросов из труб завода.
«22 августа произошла нештатная ситуация на одной из домен ЧМК: при выпуске чугуна случился «обрыв» летки, при этом наблюдался кратковременный выход взвеси запыленного воздуха. Выпуск сразу был закрыт. Оранжевый цвет дыма обусловлен наличием оксида железа, взвешенные частицы осели на территории предприятия», - прокомментировали ситуацию в пресс-службе.
В настоящий момент технологический процесс уже восстановили, по факту случившегося инициировано служебное расследование, заключили в «ЧМК».
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