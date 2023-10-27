В ЧП, где мать застряла в лифте с младенцем, компания обвинили саму пострадавшую

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В компании, обслуживающей лифт в доме, где пострадала мать с младенцем, прокомментировали ситуацию. Об этом пишет Е1.
Девушка попала в больницу после того, как зашла в лифт с коляской, но кабина начала движение при открытых дверях. В результате россиянка получила множественные вывихи и переломы, застряв между первым и вторым этажом. Инцидент произошёл несколько дней назад.
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