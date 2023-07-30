В Чувашии перевернулась моторная лодка, ребёнок погиб, двое пропали без вести

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Моторная лодка, на которой находились 10 пассажиров, среди них 6 детей, перевернулась и затонула на Волге в Чувашии.
Об этом сообщает пресс-служба МЧС Чувашии. Катер «Ритм» двигался по акватории Волги от острова Амоксар к правому берегу, в сторону деревни Адылъял. Двигатель судна заглох. Лодку опрокинула высокая волна, но спасательные жилеты оказались только у половины пассажиров.
Сообщается, что на борту судна, которое изначально рассчитано на 5 пассажиров, находились 10 человек, в их числе 6 детей. Поиски велись всю ночь. Спасатели нашли 8 человек, 4 детей госпитализированы. Ведутся поиски 34-летнего судоводителя и 8-летнего ребёнка.
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Сообщается, что на борту судна, которое изначально рассчитано на 5 пассажиров, находились 10 человек, в их числе 6 детей. Поиски велись всю ночь. Спасатели нашли 8 человек, 4 детей госпитализированы. Ведутся поиски 34-летнего судоводителя и 8-летнего ребёнка.
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Мария Фирсова