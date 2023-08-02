В Чувашии полицейский спас 30 женщин и детей, попавших в ураган на Волге

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Сообщается, что ураган начался вечером 29 июля и застиг группу людей на левом берегу Волги: укрыться им было негде. На один из автомобилей упало дерево, сильный ветер становился опасным для жизни. Дети плакали и кричали о помощи.
Полицейский проделал 7 рейсов и перевёз женщин с детьми на другой берег Волги к причалу Новочебоксарска.
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