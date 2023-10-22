В Чувашии при столкновении автобуса и лесовоза погибла девочка

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Тринадцатилетняя девочка погибла при столкновении маршрутного автобуса и трактора-лесовоза в Чувашии. Об этом сообщили в пресс-службе МВД республики.
ДТП произошло возле села Алтышево Алатырского округа. По предварительной информации, водитель маршрутного автобуса столкнулся с трактором в составе полуприцепа-лесовоза, который был гружен бревнами. Отмечается, что у трактора не горели габаритные огни.
В автобусе находились три человека, среди которых была тринадцатилетняя девочка. Она скончалась от травм, несовместимых с жизнью.
Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в аварии на трассе Оричи - Коршик в Кировской области.
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Екатерина Коршунова