В Чувашии задержали мэра Новочебоксарска Пулатова

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В Чувашии задержали мэра Новочебоксарска Дмитрия Пулатова, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, в городской администрации прошли обыски.
Предварительно, Пулатова подозревают в должностных преступлениях — возбуждено уголовное дело. Пулатова в наручниках увезли на допрос.
Пулатова назначили на пост главы второго по величине города Чувашской Республики 11 августа 2021 года. Ранее он занимал должность заместителя главы администрации города по вопросам градостроительства, ЖКХ и инфраструктуры.
8 августа в Ульяновской области задержали мэра города Дмитровоград Андрея Большакова. Силовикам пришлось сделать предупредительный выстрел, чтобы задержать Большакова.
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*Внесен в список террористов и экстремистов на территории РФ.
**Запрещенная в России экстремистская организация
Предварительно, Пулатова подозревают в должностных преступлениях — возбуждено уголовное дело. Пулатова в наручниках увезли на допрос.
8 августа в Ульяновской области задержали мэра города Дмитровоград Андрея Большакова. Силовикам пришлось сделать предупредительный выстрел, чтобы задержать Большакова.
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*Внесен в список террористов и экстремистов на территории РФ.
**Запрещенная в России экстремистская организация
Евгения Парфентьева